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MotoGP | Vinales: "Ora ho bisogno di affetto da parte della squadra e ricevo solo bastonate"

Maverick Vinales ha completato un weekend disastroso, a tutti i livelli, al Sachsenring, proprio dove l'anno scorso ha subito l'infortunio alla spalla che è la radice di tutti i suoi problemi.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Modificato:
Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3, Diogo Moreira, Team LCR Honda

E' passato un anno da quando Maverick Vinales si è infortunato alla spalla sinistra all'inizio della Q2 del Gran Premio di Germania. Durante questi dodici mesi, il pilota della KTM Tech3 ha dovuto fare i conti con un recupero che continua a non risolversi al cento per cento e che lo ha portato al limite, come pilota e come persona. Al punto che, al 12 luglio, è fuori dalla MotoGP, senza una sella per la prossima stagione a soli 31 anni e dopo 16 stagioni nel Mondiale, le ultime dodici nella classe regina, nella quale ha ottenuto dieci vittorie.

Questo fine settimana, al Sachsenring, Maverick Vinales sabato è arrivato ultimo staccato nella Sprint e questa domenica, quando era ultimo, ha preso la via dei box per evitare una caduta.

"Non ho forza sulla moto; non riuscivo ad evitare di andare largo in ogni curva", ha spiegato le sue brutte sensazioni il pilota di Roses, che continua a non riprendersi dalla sua malconcia spalla sinistra.

"Non so nemmeno se sia riparabile. Ho pensato di affidarmi ai medici di Marc", ha aggiunto, in riferimento al team di dottori che hanno salvato la carriera di Marc Marquez dopo le sue gravi lesioni al braccio destro.

"Mi aspettavo di stare molto meglio, ma è anche vero che il medico che mi ha operato mi ha detto che non starò bene fino all'Indonesia. A me questo non basta. Non so cosa fare; suppongo che passerò l'estate in Austria (nel centro di performance e recupero di Red Bull), ad allenarmi", ha spiegato.

Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3, persiguiendo a Crutchlow en la carrera de este domingo

Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3, persiguiendo a Crutchlow en la carrera de este domingo

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

La frustrazione del catalano è assolutamente desolante, sa di essere fuori dalla MotoGP, ma vuole tornare a essere competitivo prima di chiudere la sua carriera.

"Sto cercando di capire cosa fare, ma è molto frustrante perché non posso guidare al 100%, e la moto, inoltre, non è una moto facile", ha sottolineato.

Vinales si è ritrovato in mezzo a uno scambio di dichiarazioni con la KTM, con cui ha un contratto, e Tech 3, che ha cambiato proprietà.

"Ora ho bisogno di affetto da parte del team e ricevo solo bastonate. È molto difficile continuare, perché ci sono volte in cui la gioia è lì, ma in altre sembro uno sconosciuto", ha concluso.

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