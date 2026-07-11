MotoGP | Vinales: "Non ho alcun problema mentale, sono le decisioni dei team a spingermi al limite"

La telenovela KTM/Vinales non finisce più. Il pilota del team Tech3 ha moltiplicato le critiche verso il costruttore riguardo al modo in cui si sono svolte le discussioni per un prolungamento del suo contratto.

Maverick Vinales spiega infatti di aver creduto in una promozione nel team ufficiale, ma di fronte alla sua lunga convalescenza dopo l'infortunio alla spalla di un anno fa, KTM ha infine ingaggiato Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio e ha proposto allo spagnolo di restare in Tech3, cosa che avrebbe rifiutato.

Le due parti sembrano avviarsi verso un divorzio burrascoso, che ricorda la fine del rapporto esplosivo tra lo stesso Vinales e la Yamaha nel 2021. In disaccordo, il pilota ed il costruttore avevano inizialmente rinunciato alla loro collaborazione per il 2022 nonostante un contratto in piena regola. Poi, al Red Bull Ring, Vinales aveva volontariamente danneggiato il suo motore, cosa che gli era costata una sospensione, prima di una separazione a stagione in corso.

Vinales non apprezza particolarmente il parallelo tra le due situazioni e vi vede un solo punto in comune: una mancanza di chiarezza nelle intenzioni dei costruttori, che lo porta al limite. Si assume quindi la responsabilità delle sue parole di giovedì, quando ha affermato di aver firmato un contratto poi giudicato non valido da KTM.

"Quello che ho detto giovedì era la verità sulla situazione e su ciò che è successo", ha spiegato Vinales questo venerdì al Sachsenring. "Era la verità e non voglio nasconderla. Come con quello che è successo in Yamaha, molte persone iniziano a dire che ho problemi mentali. No, non ne ho nessuno".

"Il problema sono i team che mi spingono al limite assoluto, con le loro decisioni. Sanno molto bene che se sento che il team dà il massimo per me, io darò il 1000% per lui. Ma appena vengo messo da parte, per me è finita".

Maverick Viñales a peu de chances de piloter encore une KTM en 2027. Photo de: Steve Wobser / via Getty Images

"Ho bisogno di sentire di avere valore per il progetto e per il team. È per questo che ho sempre detto che sono molto contento degli ingegneri perché mi riconoscono il valore di cui ho bisogno. Vedete?".

"È quello che dicevo ieri: ho detto che ho firmato un contratto che era molto negativo per la mia fiducia, anche per il futuro, per prendere decisioni. Ma mi fido degli ingegneri, mi fido del progetto".

Resta il fatto che, con le sue recenti dichiarazioni, Maverick Viñales ha compromesso il suo futuro con KTM e Tech3, proprio mentre si tratta dell'ultima opzione sulla griglia 2027. Guenther Steiner, il CEO del team francese, ha riconosciuto che un prolungamento sta diventando poco probabile. Pit Beirer, direttore di KTM Motorsports, dal canto suo non ha chiuso del tutto la porta, evocando soprattutto la necessità di ritrovare una certa calma, ma anche la volontà di definire la coppia di piloti di Tech3 già questo weekend.

"Non so se la porta sia ancora aperta, vedremo", ha reagito Vinales. "Dal mio punto di vista, è difficile dire qualsiasi cosa. Dopo tutto quello che è successo, è difficile vedere una luce. Ma vorrei davvero dimenticare tutto questo, cercare di essere positivo e tornare forte dopo l'estate. Per me, l'estate è il momento in cui tornerò, mi libererò e cercherò di fare del mio meglio".

"Per il futuro, non ne ho idea, davvero nessuna", ha aggiunto Vinales. "Per il momento, capisco che sarò a casa l'anno prossimo, ma in ogni caso farò del mio meglio nella seconda parte della stagione".

Maverick Viñales veut retrouver sa forme sur la KTM. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Maverick Vinales concentra tutta la sua attenzione su questa seconda parte di campionato. L'inizio dell'anno è stato rovinato da una vite inserita dopo l'operazione dell'anno scorso e che gli dava fastidio, poi da un nuovo intervento destinato a rimuoverla. Ora è determinato a dimostrare che può ancora brillare sulla KTM, a condizione di ritrovare una buona condizione fisica.

"Non penso che la situazione complichi nulla. Alla fine, vogliamo correre e vogliamo stare davanti. Il mio obiettivo è recuperare e ritrovare la mia velocità. Attualmente non riesco ad essere veloce, ma perché non mi sento a mio agio sulla moto. Devo trovare questo comfort e continuare a spingere. In ogni caso, darò il massimo, per il team, per la moto e per gli ingegneri. Su questo non ci sono dubbi".

"L'obiettivo che ho in mente è tornare davvero forte dopo l'estate", ha sottolineato Vinales. "È per questo che devo continuare a insistere, per ritrovare il livello che posso avere".

"Ogni circuito presenta difficoltà diverse. Il Mugello è stato molto duro, non ero ancora pronto. Assen è stata molto dura, perdevo sei decimi in sole due curve, con due cambi di direzione. Ho ancora progressi da fare, ma penso che stia andando nella direzione giusta".