MotoGP | Vinales sull'interesse Honda: "Ho un contratto, ma non lo so"

Il posto lasciato libero da Marc Marquez alla Repsol Honda sta suscitando molto interesse, nonostante sia noto che si tratta di una posizione difficile sotto più punti di vista. Come assicura Alberto Puig, la Honda non ha ancora affrontato la delicata questione della sua sostituzione, ma la questione è ormai urgente, visto che la stagione 2024 prenderà il via il 28 novembre con il primo test ufficiale.

La partenza del campione spagnolo provocherà un effetto domino all'interno della Honda, oppure si tratterà semplicemente di assumere un pilota esterno all'azienda per sostituire colui che è stato alla guida del programma negli ultimi undici anni? Potremmo anche vedere il costruttore riorganizzarsi in due fasi, con una formazione messa in atto a breve termine per la prossima stagione, prima di approfittare della scadenza di numerosi contratti a fine 2024 per rivedere la line-up dei due team del gruppo entro il 2025.

In quest'ottica, il nome di Maverick Vinales è stato tra quelli circolati negli ultimi giorni, con speculazioni sul fatto che il suo futuro con Aprilia sarà a breve termine - anche se attualmente ha un contratto in tasca per il 2024 - o oltre il 2025. "Penso che sia uno scenario in cui ogni pilota vorrebbe trovarsi", sorride il pilota spagnolo quando il sito ufficiale della MotoGP gli ha chiesto di questi rumors.

"So che la Honda è una squadra incredibile", ha continuato il pilota di Roses, che si è unito all'Aprilia nel 2021. "Ma al momento la mia mente è qui. Ho sei gare davanti a me, voglio progredire, finire la stagione con una nota molto buona. Questo è l'obiettivo".

Maverick Vinales, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Interrogato nuovamente durante l'incontro con la stampa alla vigilia delle prime prove del GP d'Indonesia, Vinales è stato ancora una volta attento a non escludere alcuna opzione: "Per il momento non ho sentito nulla, ma è sempre bene essere aperti, ascoltare e capire. Il mio compromesso al momento è quello di essere al 100% con Aprilia, ci sono ancora sei gare e il mio obiettivo è quello di fornire un'ottima prestazione nella parte finale della stagione".

Quando gli viene chiesto se può immaginare qualcosa di diverso dall'Aprilia per il prossimo anno, lo spagnolo sorride: "Per il futuro, vedremo!". Tornando al 2024, aggiunge: "Ho un contratto, ma non lo so. In questo settore non si sa mai nulla. L'importante è concentrarsi sul domani".

Molto meno chiaro di Miguel Oliveira, che si dice sia l'obiettivo primario della Honda, Maverick Vinales si mantiene sul vago. Forse anche perché ieri il CEO di Aprilia Racing, Massimo Rivola, è stato molto chiaro dicendo che si aspetta che entrambi rispetteranno i propri contratti nel 2024.

Altri invece non hanno paura di dichiarare apertamente il loro interesse per il manubrio che si è liberato nella squadra del colosso giapponese, a cominciare da Johann Zarco, che ha già un accordo con Honda e spera di passare dal team LCR a quello griffato Repsol. Ma anche Fabio Di Giannantonio, rimasto senza una moto nel Gresini Racing, non disdegnerebbe affatto un passaggio alla Honda per rimanere in MotoGP.