MotoGP | Vinales: "La competizione con Aleix ci rende più veloci”

Maverick Vinales quest’anno ha attivato la modalità zen, con una calma straordinaria e sembra che nulla lo turbi fuori dalla pista. In sella alla sua Aprilia però, lo spagnolo tira fuori i denti e nel venerdì di libere del Gran Premio d’Argentina ha comandato la prima sessione, chiudendo la giornata con il secondo tempo alle spalle del suo compagno di squadra Aleix Espargaro.

Per Mack, la competizione con il suo amico e compagno di squadra è decisamente positiva per il team. Ritiene infatti che possa consentire a entrambi di migliorare e di essere più veloci: “È venerdì, abbiamo lavorato bene, tirando fuori il massimo dalla moto. Bisogna migliorare dei piccoli dettagli e per noi la cosa più importante è lottare per stare davanti come stiamo facendo”.

Tuttavia, proprio nel finale Aleix gli ha sottratto il miglior tempo per soli 162 millesimi: “Va bene, dobbiamo spingerci tra di noi e questa è una cosa buona per Aprilia. Nel 2015, quando eravamo in Suzuki, era la stessa cosa. Ci davamo battaglia in pista, ma una volta fuori dai circuiti abbiamo sempre avuto un buon rapporto. Bisogna essere intelligenti, il segreto in Aprilia è l’armonia che c’è dentro il team, deve restare la stessa. È positivo che ci sia rivalità, in questo modo andremo più veloci”.

Più che per la moto, Vinales ha sottolineato che è il modo di guidare a mettere i piloti Aprilia davanti a tutti: “Quello che ho notato è che la gomma posteriore è molto dura e, in base allo stile di guida, ti adatti meglio o peggio. Io rialzo la moto molto più velocemente, sono più brusco e in situazioni con gomma dura, Aleix si difende un po’ meglio. Ma guarderemo i dati per vedere come fa e miglioreremo”.

È solo venerdì, ma con il nuovo format, già la prima giornata è cruciale per il fine settimana: “Ora il tempo è prezioso, il sabato abbiamo subito la terza sessione di libere, la qualifica e poi dobbiamo disputare una gara. Avere tanti dati e molte informazioni il venerdì è importante, abbiamo completato molti giri, faticando e preparandoci per domani”.

Maverick Vinales, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Il ritmo in generale è molto simile, domani nelle FP3 vedremo meglio. Quando la gomma perde temperatura, poi si fatica molto a scaldarla di nuovo, per questo i miei tempi non sono stati migliori nella seconda sessione. Però sono contento perché questo mi ha permesso di capire come funzionano le gomme”, ha spiegato il pilota Aprilia.

Restano solo da ultimare alcuni dettagli in vista del sabato e della domenica, giornate decisive. Chiave però sarà il meteo, che promette di essere buono dopo le gocce di pioggia cadute oggi: "Il vento qui non si nota nemmeno rispetto a Portimao, dove ti mandava fuori pista. Non è stato molto evidente, non ha influito, forse dobbiamo mettere a punto alcune marce, la sesta, ma non è molto importante. Il giorno peggiore per il tempo è stato oggi e non ha piovuto, quindi spero che non piova nemmeno domani".

Vinales ha già le idee chiare anche sulle gomme da usare: “La mescola più morbida (media) posteriore sarà quella che useremo in entrambe le gare, quest'anno funziona in modo diverso rispetto all'anno scorso, quindi è importante capire come funzionano. Domani i tempi sul giro saranno piuttosto bassi, saremo vicini al record, se non piove possiamo scendere a 1.37. L'aderenza della pista è molto simile a quella dell'anno scorso, la pista si pulirà con il passare delle sessioni".

Infine, dopo la prima esperienza di Portimao, il pilota Aprilia fa un primo bilancio della Sprint Race: "Io la vedo sempre come in altri campionati che fanno tre, nel motocross, nella SBK, è più abituarsi al nuovo formato, perché lo stress fisico non lo vedo. Mi piace, il sabato in volata si può imparare molto per la gara".