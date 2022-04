MotoGP | Vinales: “Il trionfo di Aleix cambia l’immagine di Aprilia”

Carica lettore audio

Agli occhi di Maverick Viñales, l’appuntamento di Termas de Río Hondo era vitale perché doveva confermare il buon feeling che lui e la sua squadra hanno trovato nel warm up del precedente Gran Premio, a Mandalika. Le modifiche all'assetto volte a guadagnare stabilità nella parte anteriore della RS-GP dovevano essere confermate anche su un’altra pista per continuare a fare progressi nello sviluppo del prototipo e in quello del pilota. E l'hanno fatto fin dall'inizio.

Il secondo posto nelle seconde prove libere è stato seguito dal quinto nella seconda sessione di qualifiche (Q2), e la conferma vera e propria è arrivata domenica, con un settimo posto in gara. Fino al Gran Premio dell’Argentina, il miglior risultato di Vinales da quando corre in Aprilia era stato l'ottavo posto nel Gran Premio dell'Emilia Romagna l'anno scorso, anche se in quell'occasione ha finito 18.6 secondi dietro il vincitore. Questa volta, in Argentina, ha chiuso a 6.5 secondi dal vincitore e compagno di squadra, e non c'è riflessione migliore di quella del salto di qualità fatto dal ragazzo di Roses.

Maverick Vinales, Aprilia Racing Photo by: MotoGP

"Questo è un ottimo risultato per noi. Abbiamo lavorato per tutto l'inverno. Sabato avevo già pensato che Aleix Espargaró potesse vincere, perché aveva qualcosa di più rispetto al resto," ha affermato Viñales. "È molto bello finire nella top ten. Abbiamo migliorato la moto e il mio compagno di squadra ha vinto, quindi non possiamo chiedere molto di più. Questa gara è stata una delle più importanti della stagione perché abbiamo dovuto confermare il miglioramento visto nel warm up a Mandalika", ha aggiunto il catalano, che per la maggior parte della gara ha avuto una battaglia accattivante con Pecco Bagnaia e Luca Marini mentre lottava con loro per il quinto posto.

Per Vinales, la vittoria del suo amico e compagno di squadra avrà molti effetti, tutti positivi. Sul morale della squadra e sulla percezione al di fuori delle aspirazioni del marchio per cui corre. “Aleix ha dimostrato che questa moto ha il potenziale per vincere. Questa vittoria cambierà l'immagine della squadra, e che è anche importante," riflette Viñales, che si sta dando un margine "fino a Jerez (1 maggio), per dare il massimo con l'Aprilia".