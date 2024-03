MotoGP | Vinales, i risultati non rispecchiano il potenziale Aprilia

Maverick Vinales non ha potuto lottare per le posizioni di vertice a Lusail. Condizionato dal posteriore che scivolava, si è dovuto accontentare della nona posizione nella Sprint, ma sperava di progredire nella gara della domenica, sfruttando meglio la gomma anteriore. Tuttavia, lo spagnolo non è andato oltre la decima posizione, a poco più di 13 secondi dal vincitore Pecco Bagnaia.

Già in questo posto sulla griglia, il pilota Aprilia è stato impegnato a lottare con i piloti dei marchi giapponesi all’inizio della gara e questo lo ha fatto arretrare fino alla 13esima posizione. Ha potuto riprendere vantaggio su Johann Zarco e Joan Mir prima e su Fabio Quartararo poi. È tornato decimo, ma era ormai distante dal gruppo di testa e con una gomma posteriore che aveva già sfruttato troppo. Tuttavia, Vinales ha visto degli aspetti positivi nel Gran Premio del Qatar.

“Bisogna avere un punto di vista costruttivo su questa giornata”, ha commentato Vinales al termine del weekend. “Penso che ci sia un margine di miglioramento, ovviamente. Si parla di dettagli. Quando siamo in gruppo, è molto difficile: lo pneumatico si scalda, si forza molto, lo si distrugge. È sempre la stessa storia. Ma ho potuto vedere molte cose buone da migliorare sulla moto”.

“Lo dicevo ai test di Sepang, siamo ripartiti da zero con questa moto, perché è totalmente diversa e abbiamo bisogno di dati. Ovviamente, non sono contento del risultato perché penso che abbiamo un livello molto più alto. Ma sono contento di quello che ho visto e di ciò che ho potuto riportare al team per migliorare la moto. Una cosa molto importante è stata la partenza, che è nettamente migliorata rispetto all’anno scorso, e un altro elemento importante è che la moto accelera molto bene”, ha spiegato il pilota di Roses.

“Ora, credo che si debbano fare dei passi avanti in frenata, soprattutto con la deportanza e la differenza in termini aerodinamici che spinge la gomma davanti nella direzione sbagliata. Dobbiamo essere consapevoli di questo e progredire, perché in gara la gomma posteriore è stata fantastica, ma l’anteriore non andava per niente”, ha sottolineato il pilota Aprilia.

Vinales crede che questo punto debole possa essere la conseguenza di setup sbagliati: “Di solito, faccio parte dei piloti che sollecitano di meno l’anteriore, quindi bisogna valutare davvero queste cose, che possono essere un indizio sul fatto che abbiamo sbagliato il bilanciamento della moto”.