MotoGP | Viñales: "Ho fatto ad Aprilia una lista di cose da migliorare”

Maverick Vinales ha portato a termine un ottimo Gran Premio del Qatar, soprattutto nella seconda parte della gara di domenica, riuscendo a girare sullo stesso ritmo dei primi per risalire cinque posizioni e tagliare il traguardo in quarta piazza, a soli 80 millesimi dal podio, chiuso da Luca Marini.

"Va bene, ma io voglio vincere, voglio vincere una gara", ha detto un frustrato Maverick Viñales alla fine della domenica di Lusail. "Non ho molto da dire, o più che altro, quando riesco a guidare non importa che moto sia, faccio cose del genere", ha spiegato.

"La chiave e quello che Aprilia deve migliorare è la qualifica del sabato, anche le partenze. Per questo fine settimana ho stilato una lista di cose che vorrei migliorare. Numero uno, la partenza. Numero due, capire il bilanciamento della moto, la posizione in curva. Numero tre, un po' più di potenza, il resto della moto mi piace", ha aggiunto.

Naturalmente, è stato chiesto a Maverick di chiarire cosa intendesse dire con bilanciamento della moto: "Ci sono momenti in cui non ho abbastanza grip all'anteriore e ne ho molto di più al posteriore, e non riesco a girare. Poi nel time attack la situazione peggiora. Ma una volta individuato tutto questo, possiamo cambiare un po' la moto e le cose miglioreranno”.

Photo by: Aprilia Racing Maverick Vinales, Aprilia Racing Team

Nonostante la frustrazione di non aver trovato la tanto desiderata vittoria, Maverick ha negato una mancanza di motivazione: "Ne esco sempre molto motivato, anche l’undicesima posizione di Sepang non mi ha tolto la motivazione, perché ho trovato una risposta e un modo per lavorare, che ti fa stare tranquillo e sapere che nella prossima gara le soluzioni arriveranno".

"Dobbiamo continuare così, perché è il modo per crescere. Tre anni fa l'Aprilia aveva un solo podio all’attivo,l'anno scorso Aleix ha avuto l'opportunità di lottare. Quest'anno abbiamo avuto tante occasioni per vincere, ma io sono caduto o sono stato toccato. Ducati è lì da sette anni e Aprilia da tre, dobbiamo continuare a crescere e, soprattutto, essere tutti uniti e dare il massimo. Mi sento davvero sicuro di poterlo fare".

Mentre Aleix Espargaró ha affermato che le gomme Michelin non sono all'altezza del campionato, Marc Márquez ha detto il contrario, ovvero che sono così buone che quando una va un po' storta si nota molto: "Sogni anno battiamo il record della pista in tutti i circuiti, il che significa che stiamo evolvendo. A volte capita che uno pneumatico si surriscaldi e non funzioni, ma questo è il compito del team, individuare quelli che non vanno bene e utilizzarli durante le prove”.

“Poi, in gara, capita di avere uno pneumatico che non funziona, ma questo può succedere a tutti. Oggi è chiaro che Jorge non aveva la gomma migliore sulla griglia, ma è così. Non ci si può fare nulla", anche se ha criticato il fatto che il campionato fosse in gioco. "Ci sono molte variabili che possono influire, non solo le gomme, i freni, le sospensioni, questo è un mondo a sé", ha concluso il pilota Aprilia.