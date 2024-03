MotoGP | Vinales fermato dal cambio: “Sapevo sarebbe successo”

Maverick Vinales difficilmente dimenticherà il Gran Premio del Portogallo, che gli ha regalato gioie e dolori. Il weekend è iniziato con una gastroenterite che sembrava dovesse fermarlo nel venerdì di libere, ma nella Sprint ha trovato la sua prima affermazione con Aprilia, tornando in vetta dopo più di 1000 giorni. La domenica però ha un finale amaro, perché quando combatteva per il secondo gradino del podio è finito a terra all’ultimo giro.

La causa è da imputare a un problema al cambio, che ha condizionato lo spagnolo dall’inizio della gara, facendogliela concludere anzitempo. Sul rettilineo principale all’inizio dell’ultimo giro, si è visto Maverick compiere una strana manovra, per poi andare largo alla Curva 1 e finire rovinosamente a terra, chiudendo così il suo fine settimana da “Godzilla”.

“Dal sesto giro ho avuto un problema a ingranare la sesta marcia e sapevo che il cambio si sarebbe rotto”, afferma il pilota Aprilia ai media dopo la gara. “Dovevo andare sulla leva cinque o sei volte affinché entrasse. Poi, all’ultimo giro, mi è rimasta in un punto morto e all’uscita dalla curva è entrata la seconda all’improvviso e sono volato. Ho tirato fuori la gamba per segnalare che avevo un problema, ho iniziato a premere la leva ed è entrata la seconda di colpo. Non mi sono fatto nulla di grave, abbiamo tre settimane, quindi recupererò bene per Austin”.

Non il finale di weekend che ci si aspettava, dopo quanto visto durante tutto il Gran Premio del Portogallo. Nemmeno la gastroenterite ha fermato Vinales, che ha mostrato in maniera concreta i grandi passi in avanti della RS-GP, andando a conquistare la Sprint di forza. Anche la gara della domenica è stata solida, almeno fino a quando il cambio non ha tradito lo spagnolo.

“Non mi preoccupa, ma si è ripetuto negli ultimi anni e anche Aleix ha avuto questo problema”, ha evidenziato il pilota di Roses. “La cosa buona è che questo problema è identificato, ma il marchio debe lavorarci affinché non succeda più. È un campanello di allarme per Aprilia, per migliorare l’affidabilità”.

Al netto dell’accaduto, Vinales può lasciare il Portogallo sorridendo. La vittoria di sabato l’ha sbloccato definitivamente e si sta confermando sempre più a posto in sella alla RS-GP, una moto con cui sta acquisendo una grande fiducia: “Bisogna essere molto orgogliosi di quello che abbiamo fatto questo fine settimana. Penso che abbiamo compiuto un passo in avanti enorme rispetto al Qatar”.