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MotoGP | Vinales: "Farò tutti gli esami possibili e se ho qualcosa di rotto, mi fermo"

Maverick Vinales ha concluso il GP del Qatar altrettanto preoccupato, dopo aver riconosciuto che stava valutando di fermarsi di nuovo a causa del suo infortunio alla spalla sinistra, e si sottoporrà a molteplici esami per cercare di capire quale sia il problema.

Rubén Carballo Rosa

Pubblicato: 10 nov 2026, 14:42

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Se per qualcuno la vita è cambiata da una stagione all'altra, quello è Maverick Vinales. Nel Gran Premio del Qatar 2025, il pilota spagnolo affrontava una delle sue prime gare in sella alla KTM. E, sebbene sia stato penalizzato per non aver rispettato i valori imposti della pressioni degli pneumatici, il pilota di Roses ha lasciato un'ottima impressione: si è mostrato più veloce di Pedro Acosta ed è arrivato a lottare per la vittoria con Marc Marquez, tagliando il traguardo in seconda posizione.

Ora, un anno e mezzo dopo, la visita a Lusail è stata decisamente peggiore per lui. Vinales continua a trascinarsi l'infortunio alla spalla sinistra subito al Sachsenring, e per quanto si sia fermato, si sia operato ed abbia cercato di recuperare in questo periodo, la verità è che non ha ancora risposte su cosa gli stia succedendo esattamente e su cosa gli impedisca di tornare al massimo.

Il catalano aveva già chiarito durante la tournée asiatica che non stava correndo perché stesse bene fisicamente, ma perché se fosse rimasto a casa sarebbe rimasto senza stipendio. E anche se ha lasciato Sepang con sensazioni un po' più positive, spiegando di avere meno dolore, Lusail lo ha riportato alla sua durissima realtà.

Il pilota della KTM Tech 3 ha spiegato sabato dopo la Sprint, nella quale ha chiuso 15°, che stava valutando di scendere di nuovo dalla RC16, perché non aveva senso continuare così, con la spalla sinistra che lo limita ancora, spiegando che la situazione gli stava risultando particolarmente pesante a livello morale.

Domenica, dopo una gara lunga in cui è stato 13°, soltanto davanti a Jake Dixon, Vinales ha spiegato le sue sensazioni sulla moto e ha annunciato che questa settimana, al suo ritorno in Europa, si sarebbe sottoposto a tutti gli esami medici possibili ed immaginabili per sapere una volta per tutte cosa ha, non escludendo di fermarsi o persino di operarsi se dovesse essere necessario.

Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"È molto difficile. È complicato, perché per quanto avessimo un buon ritmo, risalire è molto difficile. Perché tutto quello che perdi all'inizio lottando, poi non lo recuperi più alla fine. Però, dai, -2", ha iniziato, riferendosi alle gare che in teoria gli restano davanti ai pochi media presenti in Qatar, tra cui c'era Motorsport.com.

"La penso come sabato. La prossima settimana farò tutti gli esami che esistono e che siano possibili: TAC, risonanza, artro-risonanza... Tutti quelli possibili per capire cosa ho. E se ho qualcosa di rotto, mi fermo. Al 100%. Perché non posso andare più veloce di quanto stia andando ora".

"Se qualcosa è rotto mi fermerò, perché non ha senso continuare. Non posso migliorare, e non mi piace stare dietro. Odio ogni giro che faccio in questa situazione. Quindi, se scopro che non c'è nulla di positivo e che non posso migliorare, mi fermo. Non ho motivazione per continuare perché, se mi sento così, non ha senso salire su una moto e girare al 50%. Quindi vedremo se c'è qualcosa di rotto e se posso risolverlo o no. Forse avrò bisogno di un intervento chirurgico, o magari potrò recuperare gradualmente restando a casa e seguendo un programma di riabilitazione adeguato. Se questo non è possibile, per me è finita, perché è davvero molto complicato".

I giornalisti hanno scherzato con lui sul "favore" che farà a Pol Espargaró se dovrà sostituirlo a Portimao, una pista che al minore dei fratelli riporta alla mente pessimi ricordi a causa dei gravi infortuni subiti nel 2023. "Sì, lo so. Ma piacerebbe anche a me essere al 100%. Il mio problema è che non recupero. Quindi inizio a farmi molte domande", ha indicato Vinales.

"Nel team mi danno molto affetto. Capiscono che sono infortunato e che sto facendo di tutto per non fermarmi. Per non scendere dalla moto e finire il weekend. Quindi, è quello che dico, la penso come ieri. Alla fine, la sensazione è che potrei andare molto più veloce, ma ho una limitazione fisica e non ci riesco. Inoltre, anche le sensazioni con la moto non sono fantastiche. Ma non riesco ad andare forte", ha concluso un preoccupato Vinales.

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