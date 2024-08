MotoGP | Vinales e la scelta KTM: "Qualcosa mi impedisce di brillare in Aprilia"

Quando l'Aprilia ha annunciato l'ingaggio di Jorge Martín per la stagione 2025, l'obiettivo del marchio era che Maverick Vinales rimanesse al suo fianco. Secondo Vinales, tuttavia, la sua decisione di passare alla KTM, tramite il team Tech3, era già stata presa ed è stata ufficializzata pochi giorni dopo.

Una scelta che può sorprendere, visto che l'Aprilia è l'unico marchio che quest'anno ha negato alla Ducati un percorso netto nel 2024. Lo stesso Vinales ha vinto due Sprint e si è aggiudicato la vittoria domenica ad Austin, mentre i piloti di Borgo Panigale hanno vinto tutte le altre gare principali.

Questa vittoria al GP delle Americhe rimane l'unica di Vinales con la moto italiana, che guida ormai da tre anni. Quando ha lasciato la Yamaha con il botto nell'estate del 2021, sperava di raggiungere rapidamente il top con l'Aprilia, e sebbene abbia sfiorato più volte la vittoria, in particolare a Silverstone nel 2022, la sensazione di aver raggiunto un soffitto di vetro lo ha spinto a cambiare ancora.

"Non riuscivo a capire perché ci volesse così tanto tempo per vincere con l'Aprilia", ha detto Vinales al sito ufficiale della MotoGP. "Nel 2022 la moto era molto buona, Aleix (Espargaro) ha avuto una stagione molto buona ma io non ci sono riuscito. Non sapevo perché".

"Nel 2023 è entrato in squadra Manuel (Cazeaux, il capo tecnico che aveva conosciuto in precedenza alla Suzuki) ed abbiamo trovato qualcosa, ovviamente, nella messa a punto che lavorava contro la mia guida e mi faceva soffrire molto. Non appena siamo tornati in pista, abbiamo iniziato ad ottenere buoni risultati. Continuavo a chiedermi perché non riuscivo a mettere tutto insieme. Poi è arrivata Austin, ma penso di poter fare ancora di più".

Vinales è quindi giunto alla conclusione che sarebbe stato troppo difficile per lui avere successo con l'Aprilia, il che lo ha portato a firmare con KTM e Tech3: "Sento sempre che c'è qualcosa che mi impedisce di brillare come ho fatto ad Austin. Devo trovarlo. Questa è la mia motivazione. Infatti, la mia decisione si è basata su questo".

"Penso di aver chiuso il cerchio con la vittoria, quindi ho raggiunto il mio obiettivo con Aprilia", ha concluso Vinales. "Mi sento totalmente libero di andarmene".

Vinales sentiva di essere alla fine del suo ciclo con l'Aprilia e ai suoi occhi questa nuova sfida era l'unico modo per avvicinarsi al suo sogno di un titolo mondiale: "Per continuare ad ottenere buoni risultati, sarebbe stato più facile rimanere. Mi sono anche detto: conosco la moto, conosco le persone, forse posso fare buone cose ma per me essere quinto o settimo in campionato è la stessa cosa. Voglio essere davanti. Chissà, forse ci riuscirò, forse no".

Unico pilota a vincere con tre marchi in MotoGP - Suzuki, Yamaha ed Aprilia - Vinales punta quindi a migliorare il suo record con un quarto costruttore: "Penso di poter essere l'unico pilota nella storia a vincere con quattro moto diverse. È un obiettivo molto buono. Quello che ho fatto è un azzardo, ma credo in me stesso e il mio istinto mi ha detto di provarci. Non ho paura".

Prima di scoprire la KTM, Maverick Vinales ha ancora mezza stagione da disputare con l'Aprilia e intende dedicarsi completamente ad essa, per offrire al marchio buoni risultati fino alla sua partenza.

"Ovviamente sono molto grato per l'opportunità che mi ha dato Aprilia. Sono molto felice e dico loro ogni giorno che darò il massimo, che cercherò di aiutarli a costruire una moto molto buona per il prossimo anno. Sono assolutamente sincero e lo farò. Voglio anche dei buoni risultati e penso davvero che Aprilia sia dalla mia parte per lavorare fianco a fianco".

Dopo essere stato dietro al suo compagno di squadra Aleix Espargaro nelle stagioni precedenti, Maverick Vinales è diventato il principale inseguitore dei piloti Ducati quest'anno. Attualmente si trova al quinto posto in campionato, ma sogna di fare ancora meglio per lasciare l'Aprilia con una nota positiva, anche se è consapevole della difficoltà di questa sfida.

"Penso che nel garage Aprilia siamo molto bravi. Spesso siamo primi dietro la Ducati. A volte bisogna vedere la verità, e questo risultato è una motivazione. Se diamo tutto e lavoriamo insieme, saremo in lotta con loro. Questo è il nostro obiettivo. Penso che siamo gli unici a poterlo fare, non dobbiamo dimenticare che siamo tra i primi cinque".

"Congedarsi con un piazzamento tra i primi tre sarebbe fantastico. Forse sto sognando un po' troppo perché bisogna battere dei nomi molto importanti, ma sarebbe... davvero bello".