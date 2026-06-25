MotoGP | Vinales duro: "Se non sarò in MotoGP c'è un solo colpevole, la KTM"

Maverick Vinales continua a essere penalizzato dalla mancanza di informazioni e di decisioni da parte della KTM riguardo al suo futuro nel Mondiale MotoGP. Una settimana fa, a Brno, il pilota spagnolo ha lamentato che la Casa di Mattighofen gli chiedesse risultati proprio mentre rientrava da un infortunio, e li ha accusati di avergli legato le mani, per il fatto che i piani iniziali di promuoverlo nel team ufficiale non si sono mai concretizzati.

Al contrario, KTM ha messo in piedi i propri piani, con Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio diretti verso la squadra ufficiale. In un mercato che si è mosso rapidissimamente, la Casa austriaca lo ha fatto aspettare, mentre Vinales ha rispettato una clausola del suo contratto per la quale non ha potuto nemmeno cercarsi una sistemazione con un altro costruttore. Di conseguenza, ora il pilota di Roses deve trovare un posto, mentre tutto lascia pensare che KTM farà a meno dei suoi servizi, e quando quasi tutte le selle della griglia nella classe regina sono già assegnate.

Interrogato sul fatto se ci fossero novità sul suo futuro con KTM, lo spagnolo ha risposto negativamente, e ritiene che il fatto di non essere stato utilizzato lunedì scorso al test di Brno con le MotoGP da 850cc e gli pneumatici Pirelli, riservato ai piloti titolari, mentre c'era invece un Pedro Acosta che correrà con la Ducati nel 2027, dia sufficienti indizi sul fatto che il suo destino non passi dal marchio il cui principale azionista è il Gruppo Bajaj.

"No, non c'è nessuna novità. Ma in KTM non mi hanno nemmeno chiamato per fare il test di lunedì a Brno, credo sia abbastanza chiaro quello che posso intuire. Quindi non ho nessuna novità. Se mi vedo fuori a oggi? Il fatto che non mi abbiano fatto fare il test non ha senso nemmeno in ottica di poter restare. Alla fine, se ero uno dei pochi piloti che sarebbe rimasto[nello stesso marchio, avrei potuto provare la moto da 850cc, e non mi hanno lasciato provarla, davvero", ha esordito Vinales parlando ai media, tra cui c'era Motorsport.com.

"Io non ho chiesto di provare la moto, hanno tergiversato per due settimane sul fatto che la provassi o no e alla fine ho saputo dalla stampa che l'avrebbe provata Pedro Acosta. Era facile come chiamarmi e dirmelo. Va bene, fisicamente non sto bene, ma credo che un giro veloce lo possa fare. Però non mi hanno detto nulla, non mi hanno chiamato per dirmi di Acosta quando due settimane prima mi avevano chiamato per dirmi che l'avrei provata io. Con queste cose, mi resta abbastanza chiaro", ha proseguito.

Il #12 ha le idee chiare, se non resterà nella classe regina, sarà esclusivamente colpa di KTM: "Il piano del gruppo era che io sarei stato nel team ufficiale. Quindi poi, è quello che mi dicevano... Ci credi o no. È difficile. Come sarà la mia vita fuori dalle corse? Con le mie figlie, mia moglie, tranquillo. Gareggiando, in altre cose. Però la prima cosa è che non mi vedo fuori dal Mondiale. Nel caso in cui me ne vada da qui, ci sono altre mille storie da fare, non finisce il mondo. Alla fine, se non sono nel Mondiale sarà colpa di uno, ed è KTM, non è colpa di un altro. Quando era il momento, se loro già sapevano che non sarei andato nel team ufficiale, avrebbero dovuto lasciarmi libero, e basta. Mi cerco una sistemazione. Quando ho saputo tutto è stato dalla stampa, non da loro. Nessuno mi ha preso e mi ha detto come sarebbe andata la cosa. Quindi se me ne andrò dal Mondiale, ci sarà solo un colpevole, è chiarissimo".

Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3 Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Pensando già a questo fine settimana, il catalano ha indicato cosa si aspetta da Assen: "È un circuito divertente e molto tecnico. Però, beh, arrivo in un momento diverso rispetto al passato. Ma, comunque, cercherò di gestirmi un po' meglio che in Repubblica Ceca, per poter dare il massimo nel momento cruciale. Domani non farò tanti giri, l'importante sono gli ultimi 10 minuti del venerdì pomeriggio, quindi cercherò di mettere tutta la mia energia lì, in quei 10 minuti".

"È super importante economizzare e spingere quando bisogna spingere. Puoi affrontarla in due modi: andare al Gran Premio e fare lavoro fisico, o cercare di ottenere un risultato. Assen è un circuito dove possiamo fare un buon risultato, più che a Brno. Perché in Repubblica Ceca, alla fine, erano anni che non ci andavo e non sapevo nemmeno davvero come sarei stato. Quindi su questo circuito dovremo concentrarci sul cercare velocità, e sul provare a stare più avanti", ha continuato.

Interrogato sul fatto se lo preoccupi che Assen sia un circuito più fisico, ha commentato per concludere: "Mi preoccupano solo il cambio di direzione dalla curva 6 alla 7 e l'ultimo settore. Nel resto della pista non credo ci siano molti problemi, non ha altro. Però, beh, cercherò di trovare il modo perché il circuito mi risulti più piacevole".