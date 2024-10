MotoGP | Vinales: "Dobbiamo essere contenti, ma non soddisfatti: potevamo fare podio"

Se c'è una cosa che ha caratterizzato Maverick Vinales nel Gran Premio d'Indonesia di MotoGP è l'ottimismo. In piena crisi di risultati dell'Aprilia, il pilota spagnolo è arrivato a Mandalika abbastanza fiducioso dopo il miglioramento che la Casa di Noale ha registrato nel precedente Gran Premio, il secondo disputato a Misano. Era fiducioso di poter ottenere buoni risultati questo fine settimana, senza pensare a qualcosa in particolare, ma senza nemmeno escludere nulla.

Le qualifiche hanno compromesso un po' le sue aspirazioni, visto che era decimo sulla griglia di partenza dopo essere stato colpito da un paio di bandiere gialle che gli hanno impedito di girare al meglio. Nella Sprint è salito al settimo posto. E domenica, nell'evento principale, il pilota di Roses ha resistito in una gara ad eliminazione, nella quale solo dodici piloti hanno tagliato il traguardo, per concludere sesto, guidando il gruppo degli inseguitori davanti a Fabio Quartararo e Brad Binder.

Vinales ha chiuso a 11"3 dal vincitore, Jorge Martin, con un miglioramento rispetto al GP dell'Emilia Romagna (aveva chiuso a 15"4 secondi da Enea Bastianini). Così, ha concluso il weekend felice, perché il round di Lombok è stato il migliore per lui negli ultimi tempi. Ma non è soddisfatto, perché con il ritmo che ha mostrato crede che avrebbe potuto lottare addirittura per il podio.

Maverick Vinales, Aprilia Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

"La verità è che è stata una gara molto buona. Dobbiamo essere contenti, ma non soddisfatti, perché avremmo potuto lottare per il podio con il ritmo che avevamo", ha esordito Maverick, riassumendo per i giornalisti. "Ero a mio agio in 1'31"0, in 1'31"1.... Quando ho spinto un po', facevo 1'30"8 o 1'30"9, e quello era il ritmo che vedevo davanti. Poi ho preso in mano i fogli dei tempi e mi sono detto: 'Non puoi perdere neanche un turno'. In qualifica devi essere in prima o seconda fila, e devi essere lì dal primo giro. Oggi era uno di quei giorni in cui si poteva brillare, ma è andata bene".

In effetti, il numero 12 ha dato la colpa alle qualifiche del sabato per non essere uscito dall'Indonesia con un risultato migliore: "La Q2 è stata quella che mi ha penalizzato per il resto del weekend. Ho preso due bandiere gialle, non sono riuscito a fare un tempo. Ma sono contento, perché delle ultime sette gare, questo è stato un weekend in cui abbiamo fatto un passo avanti, non indietro. Sono soddisfatto del risultato. Dobbiamo mantenere questa velocità per il Giappone, perché guardando i tempi di oggi, si può sognare in grande".

Anche se si teme che i problemi di calore possano ancora una volta colpire l'Aprilia nel tour asiatico, Vinales ha commentato giovedì che non si aspettava un grosso problema a Mandalika. E dopo il weekend ha confermato la sua teoria: "È stata una gara veloce, molto veloce. È un circuito molto caldo, dove se si esce un po' dalla traiettoria la pista è sporca. Ma delle ultime sei gare, questo è stato il weekend migliore per me. Su questa pista si soffre per il caldo estremo, ma poiché si è sempre fuori dalla moto, non si soffre così tanto", ha aggiunto.