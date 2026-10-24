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MotoGP | Vinales denuncia: "Se resto a casa non vengo pagato"

Maverick Vinales denuncia la natura dei contratti che regolano la MotoGP, e che favoriscono casi come il suo, questo fine settimana in Australia, dove corre nonostante il suo precario stato fisico, perché altrimenti KTM non gli paga quanto stipulato.

Oriol Puigdemont

Pubblicato: 24 ott 2026, 12:58

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Maverick Viñales

Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Maverick Vinales si trascina da più di un anno un infortunio alla spalla sinistra subito durante il Gran Premio di Germania della scorsa stagione, dal quale non è ancora riuscito a recuperare. Le conseguenze di quell'incidente durante le qualifiche al Sachsenring furono la lussazione della spalla, oltre ad una frattura del trochite con interessamento del legamento sovraspinato.

Un problema che lo ha portato a finire sotto i ferri due volte. Prima per applicargli una placca e poi, quasi un anno dopo, per rimuoverla, dopo aver constatato che gli faceva più male che bene. Fu durante il Gran Premio degli Stati Uniti, la seconda tappa di questa stagionne, che Vinales decise di fermarsi, tornare in Europa e far rimuovere la placca dai medici. Da allora sono passati sette mesi e lo spagnolo non si è ancora ripreso, circostanza che emerge chiaramente dalle sue statistiche: è l'ultimo tra i piloti titolari, con soli sei punti, dopo aver saltato sette eventi. Un rendimento che lo ha portato a perdere il suo posto in griglia per il prossimo anno.

Questo fine settimana, Vinales saluta Phillip Island, il circuito che era sempre stato il suo preferito e dove ha accumulato una vittoria e tre podi in MotoGP. Un luogo in cui aveva sempre volato e in cui questo venerdì e sabato si è trascinato, per quella sofferenza e limitazione nella zona superiore sinistra del tronco che si porta dietro.

Con le limitazioni di movimento che lo condizionano, il cronometro mette in dubbio che abbia molto senso che sia arrivato fino in Australia per ritirarsi al settimo giro della Sprint, a causa dei dolori, dell'infiammazione e della postura, molto innaturale, che deve assumere in sella alla moto.

"Per me, competere così non ha alcun senso, perché sono il primo a non voler stare dietro, e perché sto malissimo. Mi fa male la spalla, ma se resto a casa, non vengo pagato", ha detto Vinales, alla domanda di Motorsport.com sul senso di competere in condizioni così precarie.

Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

La logica per cui il catalano corra sapendo di non avere alcuna possibilità di lottare per qualcosa di più che riportare la moto al box, è totalmente discutibile. Tuttavia, secondo lui non ha altra opzione perché così stabilisce il contratto che lo lega alla KTM.

Nel documento è chiaro che può saltare solo tre Gran Premi, prima di iniziare a subire tagli allo stipendio stabilito, in funzione degli appuntamenti che salta. "Non posso fare nulla. Ovviamente, mi sono infortunato in una Q1, correndo per KTM, ma i contratti che firmi sono quelli che sono. Firmi che puoi saltare tre gare, e alla quarta iniziano a trattenerti dei soldi", ha rivelato il pilota di Roses, per il quale questo finale di stagione sarà molto in salita per l'accumulo di gare.

"Nel doppio appuntamento tra Indonesia e Giappone, l'ho passata malissimo. Sono tornato con una borsite e liquido nella spalla, oltre che con i legamenti molto malconci. Ho avuto bisogno di una settimana per recuperare. Il braccio ha bisogno di un carico di lavoro adeguato, e lì ho esagerato", approfondisce il pilota del team Tech3, la cui alleanza è direttamente con il costruttore di Mattighofen.

Questo tipo di clausole, tuttavia, non sono esclusive del costruttore austriaco, ma la maggior parte delle scuderie le include per tenere i propri piloti al guinzaglio corto.

Agli occhi di Vinales, questa dovrebbe essere una delle priorità di quell'eventuale associazione che i piloti sembrano finalmente decisi a creare. "Dobbiamo fare molta pressione per cambiare questa cosa, perché questo è uno sport rischioso, e gli infortuni sono abituali. Ora è successo anche a Toprak (Razgatlioglu): una caduta stupida e salterà sei gare", riflette Vinales.

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