MotoGP: Vinales debutta sull'Aprilia con un test a Misano

Dopo quello di Andrea Dovizioso, l'Aprilia avrà un altro parere tecnico importante sulla sua RS-GP. Anzi, probabilmente ancora più importante, perché la Casa di Noale ha ufficializzato che la nuova avventura di Maverick Vinales inizierà la settimana prossima, con un test sul tracciato di Misano.

In seguito alla sospensione per il Gran Premio d'Austria, maturata dopo che la Yamaha lo aveva accusato di aver tentato di danneggiare deliberatamente il motore della sua M1 nei giri conclusivi del Gran Premio di Stiria, il pilota spagnolo è infatti arrivato alla rescissione consensuale dell'accordo con la Casa di Iwata, che di fatto gli ha aperto le porte alla possibilità di iniziare a giocare d'anticipo sul suo futuro.

All'indomani della gara di Assen, Maverick aveva annunciato la sua intenzione di uscire con un anno d'anticipo dal contratto che lo legava alla Yamaha, rinunciando ad un ingaggio di ben 8 milioni, per andare alla ricerca di qualcosa di diverso, soprattutto dal punto di vista umano.

E questo qualcosa è stata l'Aprilia, dove ha trovato pronti ad accoglierlo a braccia aperte il CEO Massimo Rivola, ma anche un compagno di squadra come Aleix Espargaro, con il quale aveva già diviso il box ai tempi del suo debutto in MotoGP con la Suzuki. Un matrimonio che si sarebbe dovuto celebrare solamente nel 2022, come da annuncio della scorsa settimana, ma che ha bruciato le tappe grazie alla prematura uscita di Maverick dal mondo Yamaha.

Il pilota di Roses quindi scoprirà la RS-GP il 31 agosto e l'1 settembre sul tracciato romagnolo. Al momento l'unica certezza è questa, anche se non è da escludere che questa possa essere solo la prima tappa che porta ad un debutto in gara che si potrebbe anche concretizzare nel finale del 2021, proprio per velocizzare il processo di apprendimento della nuova moto, che in MotoGP ha già dimostrato di essere un aspetto fondamentale.

"Dal punto di vista tecnico, è sempre affascinante ascoltare le impressioni di un pilota che sale per la prima volta sulla tua moto. Specialmente trattandosi di un campione come Maverick, che abbiamo il piacere di accogliere nella famiglia di Aprilia Racing", ha detto il direttore tecnico di Aprilia, Romano Albesiano.

"Dopo il grande lavoro portato in pista dal reparto corse negli ultimi due anni, aggiungiamo l'ennesimo tassello al percorso di crescita che stiamo intraprendendo con risultati incoraggianti".

"Chiramente il primo approccio prevede una fase di adattamento molto pratica, a livello di ergonomia e di preferenze che sappiamo variare per ogni pilota. Ma sono certo che il talento e la velocità di Maverick emergeranno fin da subito e non vedo l'ora di iniziare a lavorare insieme", ha concluso.