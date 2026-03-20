MotoGP | Vinales: "Concedo un'ultima possibilità a questa moto poi passo alla KTM degli altri"
Maverick Vinales darà un'ultima possibilità alla moto che ha scelto, a Goiania, prima di decidere di abbandonarla e passare a correre con la stessa KTM utilizzata dagli altri tre piloti del marchio austriaco.
Lo scorso inverno è stato molto duro per Maverick Vinales, che si è allenato più che mai, con l’arrivo di Jorge Lorenzo come coach. Tuttavia, la sofferenza per tutte quelle ore in palestra e in moto non è paragonabile a quella che ha vissuto tre settimane fa, in Thailandia, dove al ragazzo di Roses non è andato tutto per il verso giusto, secondo quanto ha dichiarato lì, a causa della mancanza di grip che la sua KTM gli ha trasmesso in ogni momento.
Vinales ha uno stile di guida molto particolare, e questo lo ha portato a seguire un percorso di sviluppo diverso rispetto agli altri piloti del costruttore di Mattighofen, sia a livello di componenti che di messa a punto.
A Buriram, nella gara che ha aperto il calendario, la scelta dello spagnolo non gli ha dato i risultati che si aspettava: nella Sprint è arrivato 19°, e nella gara lunga, quella di domenica, è arrivato 16°, a 36 secondi da Marco Bezzecchi, il vincitore, e più di mezzo minuto dopo Pedro Acosta, anche lui con la tuta della KTM. Un risultato che lo mette in una situazione molto complicata, in cui deve dimostrare lungimiranza per reagire.
"In Thailandia non è che fossi perso, ho semplicemente detto che non lavoriamo per essere gli ultimi, ma per stare davanti. C'era una KTM davanti e non era la nostra, quindi dobbiamo lavorare di più", ha sintetizzato Vinales, che ha definito questo fine settimana, a Goiania, come un esame. In Brasile tornerà in pista con l'assetto che lui stesso ha scelto nei test pre-stagionali a Sepang. Ma se non noterà un netto miglioramento, lo metterà da parte e salirà sulla RC16 che guidano il resto dei suoi compagni.
Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3
Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images
"A Sepang abbiamo intrapreso una strada che, per me, era quella giusta, ma in Thailandia non ha funzionato. Darò un'altra possibilità, un'ultima volta, a questa moto, per vedere se in condizioni diverse funziona. Altrimenti, prenderemo la moto che guidano gli altri piloti della KTM", ha rivelato Viñales.
"La differenza rispetto agli altri piloti non è solo di messa a punto, ma la moto è diversa a livello di telaio e altre cose. Bisogna capire se è dovuto alle condizioni specifiche della Thailandia", ha ribadito il catalano, che all'esordio del Mondiale si è lamentato, fondamentalmente, della mancanza di grip dell'anteriore. "A Sepang (nei test invernali) questa moto ha dimostrato di avere un grande potenziale. Ma in Thailandia, la parte posteriore aveva il 90% di aderenza, mentre quella anteriore solo il 10%", ha insistito il pilota della KTM Tech3.
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