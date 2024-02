MotoGP | Vinales: "Avevo bisogno di un altro giorno, forse due!"

Le sue conclusioni dopo i primi test dell'anno sono state piuttosto preoccupanti, con Maverick Vinales che ha avuto la sensazione di non essere lui a guidare la nuova moto, ma lei a portare a spasso lui. Non riuscendo a farle fare quello che voleva, ha trascorso i tre giorni di test in Malesia alla ricerca dell'equilibrio della RS-GP24 che tanto gli era piaciuto nel modello precedente, ma senza successo.

I suoi commenti erano così diametralmente opposti a quelli del suo compagno di squadra che i vertici del team hanno poi ammesso di aver avuto un ruolo in questa difficile partenza. Questa settimana li attendeva una nuova sessione di test, questa volta in Qatar, un'occasione per ricominciare da capo.

"Abbiamo lavorato duramente a Sepang. È sempre complicato quando si prende una nuova moto, e lo è stato ancora di più perché a Sepang ho iniziato con la vecchia moto, che mi ha dato grandi sensazioni. Quando si passa ad una nuova moto, ci vuole tempo. Qui è andata molto meglio, fin dai primi giri", ha commentato entusiasta Vinales dopo la prima delle due giornate in programma.

Il primo compito è stato quello di definire una configurazione aerodinamica, anche se i piloti ne hanno menzionate ben 15 durante il primo test. "Abbiamo più o meno chiarito la questione", ha spiegato lo spagnolo lunedì sera, "e abbiamo detto 'Ok, prendiamo questa'. Questo è il grande lavoro che abbiamo fatto oggi. La maggior parte delle mie uscite sono state dedicate all'aerodinamica".

Quinto in classifica dopo la prima giornata, a due decimi dal suo compagno di squadra, Maverick Vinales sembrava già più sereno grazie al potenziale espresso in pista. "Uso un pacchetto aerodinamico diverso, quindi probabilmente ho un feeling diverso da lui", ha detto di Aleix Espargaró, "ma alla fine siamo stati entrambi veloci, quindi è molto positivo. È vero che non ho fatto un time attack, probabilmente sarei stato più veloce se ne avessi fatto uno".

Nonostante la sesta posizione di martedì, Vinales ha ridotto il divario tra sé e il suo vicino di box (0"127) e la Ducati di testa (quattro decimi invece di sette). Risolto il problema aerodinamico, ha concentrato i suoi sforzi sull'elettronica, ma non è riuscito a sentirsi completamente a suo agio. "Con il nuovo motore è difficile. Non sono al passo con i tempi, soprattutto con il freno motore. Abbiamo ancora bisogno di lavorare, quindi è qualcosa che faremo durante il weekend di gara", ha annunciato lasciando il circuito dove tornerà tra quindici giorni per il primo Gran Premio della stagione.

Maverick Viñales a choisi son package aéro, mais il n'a pas réussi à aller au bout des difficultés qu'il voulait résoudre avec la nouvelle Aprilia. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Il pilota di Roses ha concluso i suoi test preparatori con una simulazione di gara, con una serie di 18 giri ed un tempo medio sull'1'52" alto. Questi tempi sono stati molto meno convincenti di quelli di Espargaro che, nonostante la caduta all'ottavo giro del suo long run, aveva iniziato con un ritmo impressionante oscillando tra l'1'52" basso e l'1'51"9.

"Ho fatto una lunga simulazione di gara, per cercare di capire bene di cosa abbiamo bisogno. La moto e il comportamento degli pneumatici cambiano molto, quindi penso che sia stata un'ottima cosa da fare", ha detto Maverick Vinales, che tuttavia non ha voluto dire di più.

"Avevamo bisogno di almeno un altro giorno, forse due! Non mi sento ancora perfettamente. Una delle cose positive è che mi sento molto bene nelle curve veloci, quindi sono in grado di attaccare con decisione e questo è molto positivo. L'anno scorso avevo un po' di problemi nel terzo settore e ora sto recuperando nelle curve veloci. È fantastico perché sono sempre stato molto veloce nelle curve veloci, tranne che con questa moto, quindi sono molto contento. Dopo di che, ho molti problemi con il freno motore. Non è costante e quando si fa un long run si notano molti problemi".

"Per me è solo una questione di regolazioni", ha sottolineato il pilota a proposito delle difficoltà incontrate. "Dobbiamo sistemare il freno motore. Non lo chiameremo problema, ma è qualcosa da risolvere. Credo che sia più facile da risolvere rispetto ad altre cose. In ogni caso, c'è ancora molto lavoro da fare durante il weekend di gara".

Dall'altra parte del box Aprilia, al termine dei test invernali, la storia è stata molto diversa, come lo è stata fin dai primi giri. Aleix Espargaro è stato subito entusiasta della nuova moto, concludendo che è "la moto migliore" della sua carriera, nonostante il peso che la rende difficile da guidare. Ma Maverick Vinales non è stato l'unico ad avere problemi di adattamento, anche Miguel Oliveira - che è passato da un modello 2022 alla versione 2024 - ha faticato a guidare senza problemi. Tutti avranno tempo nelle prove del Gran Premio per finire di prepararsi alle prime gare, la Sprint del 9 marzo e l'evento principale del 10 marzo.