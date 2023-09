MotoGP | Vinales: arriva la reprimenda per la pressione gomme

L’ha voluta, l’ha sfiorata, ma non è ancora arrivata: Maverick Vinales ha tentato l’impresa a Barcellona in una gara caratterizzata da una ripartenza dopo i due paurosi incidenti che hanno causato la bandiera rossa. Il pilota Aprilia ha preso il comando alla ripartenza, dettando il ritmo per gran parte della gara, ma è stato poi beffato da Aleix Espargaro, che ha vinto la seconda gara in stagione replicando il successo della Sprint.

Vinales si è “accontentato” così di un secondo posto, ma ha apportato un contributo fondamentale all’Aprilia, a cui ha regalato la prima doppietta in MotoGP. Il Gran Premio di Catalogna resterà indelebile per la Casa di Noale, che ha vissuto un momento storico e ha mostrato ancora una volta quanto grande sia la crescita che sta portando entrambi i piloti a lottare costantemente per le posizioni di vertice.

Le emozioni non sono mancate in questa domenica: prima il grande spavento per la caduta multipla in Curva 1 e per l’highside di Pecco Bagnaia (qui i dettagli sulle sue condizioni), poi la gioia incontenibile per il risultato dell’Aprilia, che ha fatto tornare il sorriso. Le lacrime di Aleix Espargaro si sono unite alla felicità di Vinales: “Sono emozionato, perché essere parte di questa storia è molto bello. Sono tanto felice, perché da quando sono arrivato in Aprilia ho potuto portare tanto e ho potuto vedere quanto stiamo migliorando”.

“Tre anni fa non ero così motivato, adesso lo sono molto, la squadra è incredibile. Oggi dobbiamo veramente godercela, perché questo risultato non si ottiene sempre, per la prima volta l’Aprilia ha messo due moto sui gradini più alti del podio. Sono ancora un po’ in shock perché abbiamo avuto tante emozioni insieme. Non avrei mai immaginato uno scenario come questo qua, con questo team, è bellissimo”, prosegue Vinales parlando di quanto si senta contento in Aprilia.

Dopo tanta sofferenza e molta inquietudine, finalmente Maverick sembra aver trovato la pace che cercava: “Sono veramente felice perché quest’anno con i ragazzi mi sento come a casa. Questo mi rende molto felice, perché so l’importanza e il peso che ho sul team. Loro hanno una fiducia immensa verso di me e lo dimostrano ogni giorno, stiamo lavorando e ci teniamo tanto. Questa è una sensazione bellissima, sono sorpreso e felice”.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team, Maverick Vinales, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Quando a metà del 2021 Vinales lasciò la Yamaha e decise di abbracciare il progetto Aprilia, fu preso per folle da moltissimi. Il tempo però ha dato ragione allo spagnolo, che sta raccogliendo i frutti del grande lavoro: “Quello che ho fatto, l’ho fatto per rispetto a me come pilota. So quello che posso fare, fino a dove posso arrivare, quanto posso aiutare come sto facendo con Aprilia. Questo mi rende veramente felice, perché ho fatto la mia scommessa e ce la stiamo facendo! Non ho vinto oggi, pensavo di avercela. Quando ho visto 1.4, 1.5, 1.6 ho pensato ‘ce la faccio, ce la faccio’. Ma la gomma davanti è arrivata al limite e non era sicuro. La cosa importante è che la moto sta diventando molto consistente e noi siamo veloci in tutte le gare”.

A vincere però è stato Aleix Espargaro, oggi più in forma soprattutto con le gomme. Il pilota di Granollers ha gestito meglio l’anteriore, che per Vinales era distrutta negli ultimi giri: “La gomma davanti era finita, avevo perso tutto davanti. Dietro ancora era buona, potevo spingere. Ma ho dovuto rallentare tanto, la gomma di Aleix era più pulita, la mia era distrutta. Alla fine, abbiamo la stessa moto, quindi non è una scusa. Sicuramente lo stile di guida ha evidenziato questa differenza tra noi due”.

Proprio la gomma è stata al centro della gara di Vinales, che ha ricevuto un warning per la pressione più bassa rispetto al limite minimo consentito. Solo un avvertimento per il pilota Aprilia, nulla di più. Proprio quella gomma è stata la stessa usata dall’inizio, non avendola cambiata nella ripartenza: “Non ha influito sulla prestazione, ma forse sì sui primi giri, perché ho dovuto prestare più attenzione. Nei primi giri con gomma nuova forse avrei potuto fare un po’ più di differenza, invece sono dovuto andare molto cauto. Il weekend è andato così, poi comunque Aleix ne aveva di più e sulla gomma davanti andava molto bene. Quello che mi è piaciuto è che oggi ho guidato veramente senza pensare a nulla, naturale…quando ero davanti e martellavo, mi sono venuti in mente tanti ricordi e mi è venuta la consapevolezza di quanto sono forte”.