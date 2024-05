MotoGP | Vinales: "Aprilia non deve creare aspettative a Barcellona"

Il sesto appuntamento della stagione 2024 va in scena questo fine settimana al Circuit de Barcelona-Catalunya e si preannuncia come un terreno di caccia per Aprilia. Questo deriva dalle vittorie di Aleix Espargaro nella Sprint e nella gara della domenica, con Maverick Vinales che, grazie alla sua seconda posizione nella gara lunga, ha regalato ad Aprilia la sua prima doppietta in MotoGP.

Vinales ha detto che ripetersi sarebbe “un sogno” questo fine settimana, ma ha messo le mani avanti per evitare che Aprilia venga caricata di aspettative, visti i risultati del 2023. “Non so se Barcellona sia la pista giusta per il ritorno di Aprilia sul gradino più alto del podio”, ha spiegato il pilota di Roses. “Sarà sicuramente un sogno, ma non lo sappiamo. È difficile dirlo in questo campionato perché tutto può cambiare.

“Gli pneumatici sono un po' diversi, quindi la tecnologia è nuova. Non sappiamo come funzionerà a Montmelo, quindi dobbiamo essere abbastanza intelligenti da non avere troppe aspettative su di noi, ad essere onesti. Di sicuro, se il venerdì sarà positivo, ci aspetteremo di più e punteremo a tutto. Ma prima di tutto dobbiamo vedere come vanno le cose lì. A maggio al Montmelo può anche esserci molta pioggia. Quindi, vedremo”, ha detto Vinales.

Photo by: Marc Fleury

Cosa è successo al GP di Catalunya del 2023?

Il GP di Catalunya è stata il coronamento di settimane movimentate per il team ufficiale Aprilia, che all’inizio di agosto aveva festeggiato il successo di Aleix Espargaro al GP di Gran Bretagna. Le caratteristiche dei circuiti di Silverstone e Barcellona sono simili, mentre la natura a bassa aderenza di quest'ultima si presta alla forte trazione della RS-GP, oltre che allo stile di guida di Espargaro. Così l'Aprilia è stata la moto da battere nel GP di Catalogna.

Con Espargaro e Vinales, l'Aprilia si era piazzata in prima e seconda posizione in entrambe le sessioni di libere del venerdì, mentre Miguel Oliveira, in forza al team RNF, satellite Aprilia, aveva firmato il primo crono nelle ultime libere del sabato mattina. Il portoghese, inizialmente in Q1, era poi passato alla fase decisiva di qualifica, mentre l’unico ad aver fermato la supremazia delle RS-GP era stato Pecco Bagnaia con la Ducati.

Ma Espargaro, partito secondo, aveva beffato il campione del mondo in carica nella Sprint, che aveva vinto con un vantaggio di 1.989 secondi, mentre Vinales aveva chiuso terzo. Nella gara della domenica, il pilota di Granollers aveva battuto il compagno di squadra per tre decimi, ottenendo così il secondo successo della stagione, con Aprilia che festeggiava la doppietta.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

La forma vincente di Aprilia si è affievolita di nuovo nel 2024

A inizio anno, la RS-GP 2024 aveva avuto due feedback opposti dai piloti: Vinales non ne era soddisfatto, mentre Espargaro era entusiasta del passo in avanti compiuto. Ma Maverick è stato in grado di salire sul podio in Portogallo dopo che Aprilia è riuscita a migliorare il bilanciamento per consentirgli di utilizzare correttamente il suo stile di guida. Un problema al cambio ha vanificato le sue speranze, ma ad Austin è arrivata la prima vittoria con la Casa di Noale, successo che per il pilota mancava dal 2021.

Da allora, però, lo stato di forma di Aprilia sembra essere calato. Gli scarsi risultati in qualifica di Espargaro e Vinales a Jerez hanno complicato loro la vita, mentre quest'ultimo ha avuto un “problema di usura” che lo ha costretto a lottare per il nono posto. A Le Mans, Vinales non è riuscito ad andare oltre la quinta posizione, mentre il compagno di squadra Espargaro è uscito dalla lotta per il podio nelle prime fasi per chiudere nono (anche se due incidenti con i piloti hanno ostacolato la sua rimonta).

La MotoGP si avvia verso un fine settimana in cui ci si aspetta che l'Aprilia faccia bene, così è stato chiesto a Vinales cosa deve fare il marchio per sfondare quel muro che sembra bloccare la squadra. “È una bella domanda”, ha risposto. “Vorrei fare il passo avanti nelle prossime gare. Ovviamente andremo a Montmelo e le aspettative saranno molto alte, ma dobbiamo essere prudenti e considerare che forse la Ducati è migliorata molto”.

“Sarà forte anche su questa pista. Ma per il resto delle piste, dobbiamo verificare come fare il prossimo passo. Ovviamente ci saranno piste che andranno meglio e altre no. Quando sono arrivato a Le Mans pensavo che il weekend sarebbe stato buono, ma i ragazzi mi dicevano che forse non era il migliore per la moto e alla fine avevano ragione”, ha concluso.