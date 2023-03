MotoGP | Vinales: "Aprilia ha potenziale e margine di sviluppo"

Carica lettore audio

C'è chi in passato ha definito un secondo posto come la piazza destinata al primo degli ultimi, ma oggi in casa Aprilia è più che giusto fregarsi le mani per il risultato colto da un ottimo Maverick Vinales.

Il pilota spagnolo è stato l'unico in grado di impensierire Francesco Bagnaia, poi vincitore anche del Gran Premio del Portogallo andato in scena oggi a Portimao. Nessun duello, nessun sorpasso, ma un passo gara che ha confermato Aprilia come una seria pretendente al titolo e, se il Vinales visto oggi sarà quello che ammireremo per tutta la stagione, allora a Noale potranno divertirsi. E non poco.

La RS-GP ha confermato di essere una moto forte, solida, innovativa, ben progettata e realizzata. Ducati è ancora il metro di paragone per tutti, ma è chiaro quanto Aprilia stia facendo non solo dal punto di vista tecnologico-aerodinamico. La moto, ora, funziona bene ovunque e non solo con un pilota.

"Quando siamo andati a frenare alla 3 al secondo giro pensavo finissimo a terra, Era davvero una confusione pazzesca, ma è andata bene", ha dichiarato Vinales al termine della gara. "Sono orgoglioso di Aprilia, stiamo facendo un gran lavoro. Ci mancava ancora un po' per battere la Ducati e Bagnaia, ma siamo sulla strada giusta".

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Alla fine il lavoro che abbiamo fatto ha fatto salire il livello moltissimo. Il lavoro che abbiamo fatto in inverno è stato determinante. Ringrazio Aprilia per il gran lavoro fatto e con questa nuova moto sento sempre di avere più potenziale, c'è tanto margine di sviluppo".

Non solo la moto, ma anche l'arrivo del nuovo capo tecnico dalla Suzuki ha aumentato la fiducia di Vinales. Lo spagnolo - lo abbiamo visto in passato - dà il meglio quando ha attorno un ambiente favorevole per la sua valorizzazione, un posto tranquillo che in lui ha fiducia.

"Il mio nuovo capotecnico, Manu, mi rende la vita facile. Mi capisce, mi prepara la moto in un certo modo e io in lui ho una fiducia estrema. In ogni gara so di poter spingere e ho tanta fiducia".

Vinales è stato perfetto a seguire Bagnaia molto da vicino nella prima parte di gara. Poi l'italiano della Ducati ha preso un po' di spazio (0"9-1") che è riuscito a mantenere sino al termine della gara. Questo è il racconto, la spiegazione della tattica che l'ex pilota di Suzuki e Yamaha ha cercato di adottare per provare a battere il binomio tutti italiano che è riuscito a trionfare anche oggi.

"Nella prima parte ero vicino a Pecco, poi ho lasciato un po' di spazio per far respirare le gomme, farle raffreddare, e speravo poi di tornare alle sue spalle nella parte finale. Ma oggi ne aveva leggermente di più ed è stato molto bravo".

"Pecco ne aveva di più di me nella parte centrale. Nella parte finale, secondo me, ne avevo un po' più io, ma il gap tra noi era così piccolo che non c'è stato modo di rientrare. Avrei dovuto provare il sorpasso a un certo punto, ma non ho avuto l'occasione", ha concluso Vinales.