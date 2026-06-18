MotoGP | Vinales accusa KTM: "In inverno ero nel team ufficiale, ora non so nemmeno dove sono"

Se c'è una cosa che è stata chiara da quando la KTM compete nel Mondiale MotoGP è che l'empatia verso i suoi piloti non è uno dei suoi punti di forza. Si vedano come esempio i casi di Johann Zarco, Raul Fernandez o Remy Gardner, tre piloti che hanno gareggiato sotto l'ombrello delle moto arancioni, e che se ne sono andati di corsa dopo aver sputato sangue per riuscire a liberarsi.

Eccoci quindi alla situazione di Maverick Vinales, completamente condizionato da una clausola nel suo contratto che gli impedisce di firmare per un'altra squadra fino alla fine di questo mese. KTM ha tempo fino ad allora per decidere se tenerlo e rinnovare il suo accordo per restare un altro anno nel suo attuale team, Tech3, oppure se liberarlo completamente. Se accadrà la seconda ipotesi, è molto probabile che Vinales non faccia parte della griglia la prossima stagione, vista la rapidità con cui si è mosso il mercato per il 2027, che è praticamente chiuso nella sua totalità.

Già da Brno, dove questo fine settimana continuerà a lavorare in sella alla sua RC16 affinché i suoi fastidi alla spalla migliorino,Vinales è stato molto diretto quando gli è stato chiesto di esprimere quali fossero le sue sensazioni riguardo all'incertezza che circonda il suo futuro.

"Io ho sempre dimostrato la mia lealtà verso KTM. In inverno ero nel team ufficiale; poi, in Tech3, e ora non so più nemmeno dove sono. Avrei anche potuto firmare con qualcuno, nonostante le restrizioni che avevo per contratto, e non l'ho fatto", ha dichiarato lo spagnolo, consapevole di essere totalmente nelle mani dei piani che il costruttore, di proprietà del gruppo indiano Bajaj, ha per lui.

"Avrei potuto trovarmi una sistemazione in inverno; non adesso. Il team mi chiede risultati adesso che sono infortunato. Forse ora non posso dare il massimo, ma potrò farlo tra due mesi", ha analizzato il pilota di Roses, che in questo 2026 affronta la sua 12° stagione in MotoGP, dove ha gareggiato con quattro moto diverse, ottenendo vittorie con tre di esse (Suzuki, Yamaha e Aprilia).

Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3 Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Gli manca vincere con KTM, un qualcosa che sembra sempre più difficile da riuscire ad ottenere. "Ho un contratto che dice che sono obbligato ad aspettare fino ad una data X. Io non vengo meno a nulla. Bisogna aspettare, perché non c'è altra scelta", si è rassegnato il catalano, convinto che il suo futuro nelle competizioni si circoscriva unicamente al Mondiale: "Nella Superbike non credo di vedermici. Nel motociclismo, se me ne vado dalla MotoGP ho già fatto tutto quello che dovevo fare. Se me ne vado da qui, allora mi godrò la vita".

Questo lunedì, i piloti titolari avranno la prima opportunità di provare i prototipi della prossima stagione, che incorporeranno i motori da 850cc e le gomme Pirelli. KTM ha preferito puntare su Pedro Acosta, che nel 2027 gareggerà con una Ducati, invece che su di lui. Tuttavia, Vinales lo ha saputo attraverso canali esterni a quelli ufficiali: "Ho saputo che non farò il test dalla stampa, non dal team", ha concluso.