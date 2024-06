MotoGP | Vinales a caccia di scie: “Perdiamo due decimi sul rettilineo"

I due piloti Aprilia sono rientrati in top 10 nel venerdì del Gran Premio d’Italia passando direttamente in Q2. Aleix Espargaro ha chiuso il gruppo dei primi dieci proprio alle spalle di Maverick Vinales, a cui hanno cancellato il suo ultimo giro. Nella prima sessione al Mugello però, il pilota di Roses ha firmato il miglior crono, candidando l’Aprilia come prima rivale della Ducati, anche se non è tutto così scontato.

“Penso di aver toccato un po’ il verde all’ultimo giro e mi hanno tolto il tempo, altrimenti averi firmato il quarto o quinto crono, che non è un cattivo risultato per essere il primo giorno al Mugello”, ha spiegato Vinales alla fine della giornata. “C’è un’uguaglianza incredibile e sarà una lotta costante. Per noi sarà complicato perché ci manca un po’ di motore su questa pista. Dietro Ducati e KTM sarà difficile prendere la scia e passare. Al contrario, loro ci passeranno sulla linea del traguardo. Questo renderà la gara molto difficile, ma mi sento bene con la moto”.

Dunque, l’unico problema per il pilota di Roses è la mancanza di velocità della sua RS-GP: “Il nostro limite non è in curva, in quelle veloci giriamo molto bene, mi ci butto dentro come se avessi una Moto3. È impressionante, ho delle ottime sensazioni con la moto. Ma ovviamente se già iniziamo il giro perdendo un decimo sul rettilineo, quindi nel T1, e un altro nel T4, sono due decimi”.

“Sabato si va in scia, bisogna attaccarsi al pilota che si pensa sia il migliore sul giro secco. Penso che sarà importante partire davanti, perché con pista libera si hanno molte più opzioni che lottare con i piloti. Non sarà facile, ma proveremo a prendere una buona scia per partire bene sulla griglia”, ha spiegato Maverick anticipando la sua strategia in qualifica per essere il più avanti possibile.

In termini di ritmo, il pilota Aprilia ritiene che si debba lavorare ancora un po': “Per me Pecco Bagnaia e Marc Márquez hanno mostrato un ottimo passo. Mi sento molto bene con la media posteriore per la gara di domenica, ma con la morbida è tutto più complicato, la moto si muove di più, con la media ho più stabilità. Vediamo se riusciamo a capire il perché e migliorare. Qui tutti vanno molto forte, i piloti Yamaha che hanno fatto un test stanno volando. Dobbiamo sfruttare al meglio la gomma morbida”.