MotoGP | Video, Test Sepang: Ducati fa paura, ma Aprilia ci crede
La MotoGP ha concluso le tre giornate di test collettivi a Sepang non senza temi di discussione e bombe di mercato. Commentiamoli insieme in questo nuovo video, in compagnia del nostro direttore Giacomo Rauli e di Matteo Nugnes.
Ultime notizie
