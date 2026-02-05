Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

MotoGP | Video, Test Sepang: Ducati fa paura, ma Aprilia ci crede

MotoGP
MotoGP
Test a Sepang
MotoGP | Video, Test Sepang: Ducati fa paura, ma Aprilia ci crede

MotoGP | Razgatlioglu: "Non è facile per me vedermi così in basso in classifica"

MotoGP
MotoGP
Test a Sepang
MotoGP | Razgatlioglu: "Non è facile per me vedermi così in basso in classifica"

F1 | Motori: micro camera Mercedes, la FIA non la vieta e gli altri la copiano?

Formula 1
Formula 1
F1 | Motori: micro camera Mercedes, la FIA non la vieta e gli altri la copiano?

MotoGP | Mir: "Puntare alle Ducati sarebbe un errore, siamo lontani"

MotoGP
MotoGP
Test a Sepang
MotoGP | Mir: "Puntare alle Ducati sarebbe un errore, siamo lontani"

F1 | Ferrari: la SF-26 cresce bene senza usare l'S-duct nelle fiancate

Formula 1
Formula 1
Barcelona-Catalunya Test Pre-stagionali
F1 | Ferrari: la SF-26 cresce bene senza usare l'S-duct nelle fiancate

Proviamo l'Aston Martin Vantage S, supercar dagli artigli affilati

Prodotto
Prodotto
Motor1.com Italia
Proviamo l'Aston Martin Vantage S, supercar dagli artigli affilati

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang

MotoGP
MotoGP
Test a Sepang
Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang

MotoGP | Bagnaia: "Su una Ducati satellite nel 2027? Io sono un pilota da prima linea"

MotoGP
MotoGP
Test a Sepang
MotoGP | Bagnaia: "Su una Ducati satellite nel 2027? Io sono un pilota da prima linea"
Analisi
MotoGP Test a Sepang

MotoGP | Video, Test Sepang: Ducati fa paura, ma Aprilia ci crede

La MotoGP ha concluso le tre giornate di test collettivi a Sepang non senza temi di discussione e bombe di mercato. Commentiamoli insieme in questo nuovo video, in compagnia del nostro direttore Giacomo Rauli e di Matteo Nugnes.

Giacomo Rauli e Matteo Nugnes Beatrice Frangione
Pubblicato:
Aggiungi come fonte preferita

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente MotoGP | Razgatlioglu: "Non è facile per me vedermi così in basso in classifica"

Top Comments

Ultime notizie

MotoGP | Video, Test Sepang: Ducati fa paura, ma Aprilia ci crede

MotoGP
MtGP MotoGP
Test a Sepang
MotoGP | Video, Test Sepang: Ducati fa paura, ma Aprilia ci crede

MotoGP | Razgatlioglu: "Non è facile per me vedermi così in basso in classifica"

MotoGP
MtGP MotoGP
Test a Sepang
MotoGP | Razgatlioglu: "Non è facile per me vedermi così in basso in classifica"

F1 | Motori: micro camera Mercedes, la FIA non la vieta e gli altri la copiano?

Formula 1
F1 Formula 1
F1 | Motori: micro camera Mercedes, la FIA non la vieta e gli altri la copiano?

MotoGP | Mir: "Puntare alle Ducati sarebbe un errore, siamo lontani"

MotoGP
MtGP MotoGP
Test a Sepang
MotoGP | Mir: "Puntare alle Ducati sarebbe un errore, siamo lontani"