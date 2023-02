MotoGP | Video: Marc Marquez con la Honda sulla Gran Via di Madrid

Carica lettore audio

Essere una leggenda del motociclismo è qualcosa di riservato solo a quei campioni che segnano un'epoca e Marc Marquez si è indubbiamente guadagnato questo posto nella storia. Per questo motivo, Prime Video ha deciso di realizzare un documentario intitolato "Marc Marquez, ALL IN", che racconta la storia di come lo spagnolo ha dovuto recuperare da tutti i suoi infortuni fino a tornare nella classe regina dopo ben quattro operazioni.

In occasione della premiere, è stata chiusa una delle strade più importanti della Spagna per rendere omaggio all'otto volte campione del mondo, la Gran Vía di Madrid, dove è salito in sella alla sua Honda per deliziare tutti i presenti con impennate e sgasate.

Vestito con tuta e casco, il catalano ha fatto più volte il giro della famosa zona della capitale e ha ringraziato tutti coloro che si sono recati a vederlo, inginocchiandosi per mostrare il suo rispetto per tutti coloro che lo sostengono ogni weekend di gara.

"La cosa importante è che ci godiamo la giornata e vi ringrazio per essere qui. Grazie a Red Bull e a Prime Video, e spero soprattutto che il documentario vi piaccia, credo che come motociclisti vedrete un altro lato. Un altro lato dello sportivo, quello che soffre, ma che cerca la vittoria, che è quello che tutti vogliamo", ha detto il pilota di Cervera al microfono a tutti i suoi fan.

Inoltre, Marc ha festeggiato il suo 30° compleanno a Madrid davanti a tutti i fan, che gli hanno cantato una canzone per augurargli una buona stagione alla ricerca della sua settima corona in MotoGP (che sarebbe la nona iridata), che gli sfugge dal 2019, quando ha conquistato dodici vittorie ed è salito sul podio in ogni gara, tranne che nel Gran Premio delle Americhe, quando è caduto all'ottavo giro mentre era in fuga solitaria.

Non è la prima volta che la capitale spagnola viene chiusa per rendere omaggio ad una leggenda, poiché nel novembre 2021 si è tenuto un evento in cui Carlos Sainz ha presentato la serie in cui avrebbe raccontato la sua partecipazione alla Dakar con Audi.