MotoGP | Video: così Marquez si è messo alla prova per Austin

Marc Marquez ha perso le gare in Indonesia e in Argentina, come conseguenza della diplopia, disturbo che si è ripresentato con l’incidente avuto durante il warm-up a Mandalika. In questa occasione, l’infortunio è stato più lieve rispetto ai due casi precedenti, e questa circostanza gli ha permesso di tornare in Texas, uno dei suoi circuiti talismano.

Prima di ricevere l’approvazione dei medici, Marc Marquez si è recato al Circuito di Alcarras per girare con una Honda CBR 600cc per familiarizzare di nuovo con la sensazione della velocità e verificare che fosse davvero in condizioni di poter correre ad Austin.

Lunedì scorso, lo spagnolo è andato alla pista che di solito è aperta ai piloti amatori per delle sessioni di test. Ovviamente, la maggior parte di loro si è sorpresa nel vedere Marc Marquez condividere la pista con il pluricampione. Tra questi piloti c’era anche il tedesco Johann Flammann, che ha filmato gran parte dell’attività in pista con una serie di videocamere. Flammann, in sella a una Kawasaki Ninja 1000cc è istruttore nel suo paese, dove ha partecipato anche a qualche gara.

Dopo questa giornata, Marquez si è preso delle ore per riflettere e alla fine ha viaggiato verso il Circuito delle Americhe, dove domenica è tornato ad essere protagonista di una delle sue rimonte che resteranno per sempre uno dei suoi marchi di fabbrica.

Ecco il video dell'attività in pista con Marc Marquez