MotoGP | Video: brivido Aleix Espargaro, sfiora un wallaby in pista!

Il circuito di Phillip Island è a tutti gli effetti dall'altra parte del mondo e non è solo il fuso orario a rendere l'idea di questa cosa. Lungo il velocissimo tracciato australiano si possono fare degli incontri che magari fuori dalla pista sarebbero piacevoli, ma in sella ad una moto sono da evitare ad ogni costo.

Basta chiedere ad Aleix Espargaro, perché oggi il pilota dell'Aprilia si è trovato sulla sua strada un wallaby, praticamente un canguro di piccola taglia, che saltellava proprio attraversando la pista e non lo ha investito davvero per un soffio.

Un bel brivido per lo spagnolo, anche perché una collisione avrebbe potuto avere conseguenze pesanti non solo per l'animale, ma anche per il portacolori dell'Aprilia. Tra le altre cose, non è stato l'unico caso oggi in cui abbiamo visto uno di questi wallaby in pista, quindi i piloti dovranno prestare grande attenzione questo fine settimana.