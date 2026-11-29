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MotoGP | Video: anche Ducati rende omaggio a Marc Marquez con un messaggio in stile "Love Actually"
Gli uomini del box Ducati hanno mostrato una serie di cartelli, proprio come Marc Marquez nell'annuncio del suo ritiro, per dedicare un prezioso omaggio al loro pilota.
Jose Carlos de Celis
Pubblicato: 29 nov 2026, 10:50
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È un giorno speciale, da qualunque parte lo si guardi. L’addio di Marc Marquez al Mondiale MotoGP prometteva di essere una giornata molto emozionante, ed è iniziato fin da molto presto. Dopo aver svelato il design speciale della Ducati con cui correrà questa domenica a Valencia, l’emozione si è impadronita del box della squadra italiana a Valencia.
Infatti, dopo aver svelato la Desmosedici GP dorata con cui dirà addio, e prima del Warm- Up (l’ultimo della sua vita, che tra l’altro ha comandato), Marquez ha ricevuto una sorpresa molto speciale da parte della sua squadra. I membri della Ducati gli hanno dedicato diversi messaggi scritti su cartelli, uno dopo l’altro, nel più puro stile "Love Actually", replicando ciò che Marc aveva fatto venerdì mattina per annunciare a sorpresa il suo ritiro dalla MotoGP.
Un piccolo omaggio carico di affetto e complicità per accompagnare Marquez in un giorno così speciale, in cui il paddock vuole restituirgli una piccola parte di tutto ciò che ha dato alla Ducati e alla MotoGP.
Questi sono i messaggi che i membri della Ducati hanno mostrato a Marquez
- Grazie per non esserti MAI arreso.
- Grazie per averci insegnato a crederci INSIEME.
- Grazie per aver frenato SEMPRE tardi, al limite.
- Grazie per ogni salvataggio sul cordolo.
- (Questo è un messaggio importante che la squadra ha chiesto di aggiungere).
- Ti abbiamo visto VINCERE.
- Sorridi. Soffri.
- Ti abbiamo visto CADERE.
- Ti abbiamo visto rialzarti.
- Ci hai fatto toccare il cielo DUE VOLTE.
- Grazie per ESSERE TE STESSO!
- Il GOAT dentro e fuori dalla pista.
- Goditi il prossimo capitolo.
- MARC É ROSSO.
Video: Ducati la "restituisce" a Marquez
Anche se l’annuncio di Marquez ha fatto subito ricordare un momento storico del cinema, del film "Love Actually" (quando un personaggio dichiara con dei cartelli il suo amore segreto alla moglie del suo miglior amico, sulla porta di casa mentre il compagno di lei è dentro), il pilota ha ammesso di non averci pensato, anche se la sua fidanzata glielo ha detto subito.
"Martedì stavo portando a spasso il cane, pensando a come farlo", ha rivelato in conferenza stampa. "E ho chiamato Artur (si riferisce ad Artur Vilalta, responsabile stampa Ducati) e mi ha detto che non c’era conferenza stampa. Ero con la mia fidanzata Gemma e le ho detto: 'Mi piacerebbe tirare fuori dei cartelli. Immagina, inizia la FP1 e io tiro fuori i cartelli con un messaggio forte. Nessuno l’ha fatto così, nessuno se lo aspetta e resterà qualcosa di grafico. Che è ciò che oggi, nel 2026, funziona di più".
"E lei mi ha detto: 'Come il film...", e a quel punto ha chiesto alla sua fidanzata, presente in conferenza stampa, come si chiamasse il film. "Love Actually? Ah, Love Actually, appunto, c’è 'love', c’è love' con la MotoGP, Carlos", ha detto ridendo davanti a Carlos Ezpeleta. "E con tutti quelli che mi hanno aiutato".
"E così è nata l’idea. ChatGPT mi ha aiutato a fare i cartelli con il carattere tipografico. La mia fidanzata mercoledì mattina è andata a stamparli e io li ho portati al circuito in una cartellina".
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