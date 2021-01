Vertice MotoGP: il GP del Qatar può cambiare data

La MotoGP ha annunciato ieri l'annullamento del primo test ufficiale, previsto a Sepang dal 19 al 21 febbraio. Questa mossa, costretta dallo stato di emergenza dichiarato dalla Malesia fino ad agosto, rende i tre giorni di test in Qatar, dal 10 al 12 marzo, le uniche prove in vista della stagione 2021.

Tuttavia, come confermato a Motorsport.com, i vertici del campionato, FIM, IRTA e Dorna Sports, e i team principal (sia delle squadre ufficiali che di quelle satellite) domani avranno un incontro telematico per decidere se confermare il 28 marzo come data di inizio del campionato, con la gara in notturna del Gran Premio del Qatar.

Tra i test, che si concluderanno il 12 marzo, e l'inizio del weekend di gara, venerdì 26, ci sarebbe un gap di due settimane e la proposta sul tavolo di questo vertice sarebbe quella di provare a ridurlo.

L'opzione più semplice, sicuramente, porta a pensare che il test possa essere ritardato, in modo che la maggior parte del paddock possa rimanere in Qatar in attesa del Gran Premio, e che non succeda come nel 2020, quando un gran numero dei membri del Mondiale ha lasciato il Qatar e poi non è riuscito a portare per via dello scoppio della pandemia del COVID-19. Cosa che ha portato all'annullamento della gara della MotoGP, ma non di quelle della Moto2 e della Moto3, che erano invece rimaste a Doha dopo i test.

Ma questa non è l'unica opzione. La pubblicazione del nuovo calendario di Formula 1, che sarebbe dovuta iniziare in Australia il 21 marzo, ha reso il Gran Premio del Bahrain la gara inaugurale dell'anno. Una gara che non coincide solo nella data con la MotoGP, ma anche nell'orario, visto che si svolge in notturna.

Questo ha portato i vertici della MotoGP e dei team a pensare se valga la pena di spostare la prima gara dell'anno, magari anticipandola di una settimana ed andando a prendere lo slot che è stato liberato dal Gran Premio d'Australia di Formula 1 (21 marzo).

Il calendario 2021 diffuso da Dorna prevede 19 Gran Premi, con inizio proprio a marzo in Qatar e la conclusione a Valencia nel mese di novembre.

