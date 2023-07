MotoGP | Velocità massime: già crollati quasi tutti i record nel 2023

Degli otto Gran Premi disputati dall'inizio della stagione 2023 del MotoGP, quattro circuiti hanno visto migliorare il record della velocità massima. Il primo è stato il Circuit of the Americas, dove si è svolto il GP delle Americhe, con un nuovo riferimento di 356,4 km/h stabilito da Maverick Vinales sull'Aprilia.

Poi a Le Mans, Brad Binder ha lasciato il segno per la prima volta con una velocità massima di 325,8 km/h sulla sua KTM. Il sudafricano ha poi fatto registrare un record di 366,1 km/h al Mugello, il più veloce di sempre su una MotoGP!

E la Ducati? La casa italiana, leader del campionato, non è da meno e ha dominato al Sachsenring, una pista molto più corta, con una velocità massima di 305,0 km/h che è sembrata quasi debole per la Desmosedici di Marco Bezzecchi. Anche perché la Ducati ha ancora un netto vantaggio sugli altri costruttori su tutti i circuiti del calendario.

Le velocità massime sulle piste di MotoGP



Pista Velocità massima Autore Anno Mugello 366,1 km/h B. Binder 2023 Losail 362,4 km/h J. Zarco 2021 Austin 356,4 km/h M. Viñales 2023 Phillip Island 356,4 km/h E. Bastianini 2022 Barcelone 355,2 km/h J. Miller 2021 Portimão 351,7 km/h A. Dovizioso J. Zarco E. Bastianini P. Bagnaia Á. Márquez 2020 2021 2022 2022 2022 Termas de Río Hondo 345,5 km/h P. Bagnaia J. Martín 2022 2023 Silverstone 340,6 km/h E. Bastianini 2022 Sepang 339,6 km/h A. Iannone 2015 Buriram 337,5 km/h J. Zarco J. Zarco E. Bastianini 2022 2021 2022 Valence 337,0 km/h A. Dovizioso 2020 Le Mans 325,8 km/h B. Binder 2023 Assen 320,8 km/h A. Dovizioso 2019 Motegi 317,6 km/h E. Bastianini 2022 Mandalika 315,7 km/h M. Bezzecchi 2022 Red Bull Ring 315,7 km/h B. Binder 2022 Sachsenring 305,0 km/h M. Bezzecchi 2023 Misano 305,0 km/h J. Zarco 2021 Jerez 300,8 km/h J. Zarco 2021

Brad Binder ha stabilito un nuovo record di velocità massima durante la Sprint del Mugello. Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Nuovo record assoluto di velocità massima in MotoGP

Il record assoluto è stato battuto da Brad Binder (KTM) al Mugello, con una velocità massima di 366,1 km/h raggiunta durante la Sprint del GP d'Italia. Il precedente record era di 363,6 km/h, stabilito l'anno scorso da Jorge Martin su Ducati, sempre al Mugello. Tre piloti hanno già battuto il precedente record all'inizio del campionato: Binder, ma anche Bastianini su Ducati (364,8 km/h) e Vinales su Aprilia (363,6 km/h), sempre al GP d'Italia.

Le velocità massime dei costruttori

Questo innalzamento degli standard si estende ben oltre i detentori del record. Il Mugello, la pista più veloce del calendario della MotoGP, ha visto tutti gli attuali costruttori di MotoGP infrangere la barriera dei 360 km/h. Questo parametro ora è stato democratizzato, due anni dopo che questa pietra miliare è stata superata per la prima volta in un contesto ufficiale in MotoGP, e anche Yamaha e Honda, attualmente in grande difficoltà, l'hanno raggiunto.

I Record di ogni costruttore

Costruttore Velocità massima Pilota Gran Premio KTM 366,1 km/h Brad Binder GP d'Italia 2023 Record precedente: 362,4 km/h (Brad Binder, GP d'Italia 2021) Ducati 364,8 km/h Enea Bastianini GP d'Italia 2023 Record precedente: 363,6 km/h (Jorge Martin, GP d'Italia 2022) Aprilia 363,6 km/h Maverick Vinales GP d'Italia 2023 Record precedente: 357,6 km/h (Aleix Espargaro, GP d'Italia 2021) Yamaha 360,0 km/h Fabio Quartararo GP d'Italia 2023 Record precedente: 358,8 km/h (Darryn Binder, GP d'Italia 2022) Honda 360,0 km/h Marc Marquez GP d'Italia 2023 Record precedente: 356,4 km/h (Alex Marquez et Pol Espargaró, GP d'Italia 2022)

Undici piloti dell'attuale campionato MotoGP hanno raggiunto i 360 km/h. Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Le velocità massime pilota per pilota

L'aumento generale delle velocità massime è ancora più evidente se si considerano i 22 piloti titolari della stagione. Pochi di loro non hanno migliorato il proprio riferimento personale in questa prima parte del campionato - o, per meglio dire, durante il GP d'Italia - e ora uno su due ha raggiunto i 360 km/h.

Curiosamente, questo non è il caso del leader del Mondiale Pecco Bagnaia... A dimostrazione che la velocità massima non è tutto!

Pilota Velocità Moto Gran Premio Brad Binder 366,1 km/h KTM GP d'Italia 2023 Enea Bastianini 364,8 km/h Ducati GP d'Italia 2023 Maverick Vinales 363,6 km/h Aprilia GP d'Italia 2023 Jorge Martin 363,6 km/h Ducati GP d'Italia 2022 Fabio Di Giannantonio 363,6 km/h Ducati GP d'Italia 2023 Johann Zarco 362,4 km/h Ducati GP d'Italia 2023 Jack Miller 362,4 km/h KTM GP d'Italia 2023 Fabio Quartararo 360,0 km/h Yamaha GP d'Italia 2023 Aleix Espargaro 360,0 km/h Aprilia GP d'Italia 2023 Marco Bezzecchi 360,0 km/h Ducati GP d'Italia 2023 Marc Marquez 360,0 km/h Honda GP d'Italia 2023 Alex Marquez 358,8 km/h Ducati GP d'Italia 2023 Miguel Oliveira 358,8 km/h Aprilia GP d'Italia 2023 Raúl Fernandez 357,6 km/h Aprilia GP d'Italia 2023 Joan Mir 357,6 km/h Suzuki GP del Qatar 2022 Alex Rins 357,6 km/h Suzuki GP d'Italia 2022 Pecco Bagnaia 357,6 km/h Ducati GP d'Italia 2022 Luca Marini 356,4 km/h Ducati GP d'Italia 2023 Pol Espargaro 356,4 km/h Honda GP d'Italia 2022 Franco Morbidelli 355,2 km/h Yamaha GP d'Italia 2023 Takaaki Nakagami 352,9 km/h Honda GP d'Italia 2023 Augusto Fernandez 352,9 km/h KTM GP d'Italia 2023