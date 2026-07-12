MotoGP | Valentino Rossi torna a guidare la Yamaha M1 a Goodwood: "È sempre emozionante"

Valentino Rossi è tornato ad indossare i colori della Yamaha questo fine settimana per diventare uno dei grandi protagonisti del Festival of Speed di Goodwood 2026.

Il nove volte campione del mondo, che si è ritirato dalla MotoGP alla fine del 2021 e che da allora si è concentrato sulle corse a quattro ruote, soprattutto nel GT World Challenge, è stato una delle grandi attrazioni dell'evento, con migliaia di tifosi che hanno potuto rivederlo pilotare la Yamaha M1 nella famosa salita di Goodwood.

La presenza di Rossi non è stata una semplice esibizione. Yamaha ha approfittato del palcoscenico per rivendicare una delle partnership più vincenti del motociclismo moderno, dato che il legame tra le due parti ha finito per conquistare quattro titoli mondiali MotoGP (2004, 2005, 2008 e 2009).

Ovviamente non è stata la prima volta che "Dottore" partecipava a Goodwood. L'italiano era già stato presente nell'edizione del 2015, in concomitanza con le celebrazioni del 60° anniversario della creazione della divisione Yamaha Motor Company. In questo modo, 11 anni dopo è tornato da leggenda, mantenendo però intatta quella speciale connessione con un pubblico che continua a rispondere ogni volta che appare in pista.

Valentino Rossi Foto de: Yamaha MotoGP

L'edizione 2026 del Festival of Speed ha riunito figure di diverse discipline dell'automobilismo e del motociclismo, con nomi come l'attuale campione del mondo di Formula 1, Lando Norris, a condividere la scena con lo stesso Rossi attraverso lo sponsor comune, Monster Energy.

La presenza di Rossi è iniziata in modo spettacolare venerdì, quando è uscito sul balcone di Goodwood House insieme al già citato Lando Norris, ma il suo vero ruolo da protagonista si è svolto sulla stessa Hill Climb sabato, in una dimostrazione di Monster Energy. In testa al gruppo, l'italiano guidava la sua amata M1 per la prima volta da quando si è ritirato dalla MotoGP nel 2021, un'immagine unica e ricca di ricordi.

L'attuale ambasciatore della Yamaha ha dichiarato dopo uno dei fine settimana più speciali dell'anno: "Sono molto felice ed orgoglioso di essere tornato a Goodwood, sono passati poco più di dieci anni dall'ultima volta che sono stato qui. È sempre un evento speciale, e un fine settimana speciale che è davvero unico".

"È piuttosto impressionante quanto sia diventato grande l'evento, quindi è fantastico essere qui con tutti i tifosi, e guidare la mia M1 è sempre fantastico, quindi è bello tornare in sella. Yamaha è stata una parte fondamentale della mia vita, quindi è sempre emozionante quando ci riuniamo, e farlo con la mia M1 del 2020 rende ovviamente l'occasione ancora più speciale", ha concluso Valentino Rossi.

Valentino Rossi Foto de: Yamaha MotoGP