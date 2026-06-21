MotoGP | Valentino Rossi sul caso Bezzecchi: "Non mi aspettavo che non lo lasciassero correre"

Valentino Rossi ha ammesso che il suo pupillo, Marco Bezzecchi, ha commesso un errore schiaffeggiando in ben due occasioni un commissario di pista dopo essere caduto nella Sprint del Gran Premio della Repubblica Ceca di MotoGP. Tuttavia, il campione di Tavullia non si aspettava nemmeno una sanzione così dura da parte dello Stewards Panel, che lo ha sospeso, lasciandolo senza la possibilità di poter correre nella gara lunga di domenica a Brno.

Quanto accaduto sabato, con un gesto grave da parte del leader del Mondiale, ha fatto parlare molto nel paddock del saliscendo ceca. Bezzecchi ha perso la testa dopo essere caduto di nuovo in una Sprint: vedendo che il commissario di pista che stava cercando di recuperare la sua moto dalla ghiaia ha azionato involontariamente il gas, cosa che in pratica può rompere il motore, è andato verso di lui, lo ha spinto e gli ha dato due sberle in volto.

L'immagine è diventata virale per tutto il pomeriggio sui social network, e a tarda ora, lo Stewards Panel diretto da Simon Crafar ha annunciato una sospensione per l'italiano, una penalità inedita, una sospensione che gli ha negato la possibilità di correre oggi.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

L'Aprilia ha cercato di fare appello contro la decisione, ma senza successo. Questa domenica,lo stesso Bezzecchi è andato alla postazione dei commissari, per chiedere scusa di persona, e Aprilia si è espressa attraverso il suo CEO, Massimo Rivola, spiegando che hanno presentato appello perché la sanzione sembrava loro sproporzionata, ma affermando che "come squadra, non tolleriamo questo tipo di comportamenti".

Ma, prima della gara lunga, alla quale Bezzecchi alla fine non ha partecipato, a pronunciarsi su quanto accaduto è stato il suo mentore nella VR46 Riders Academy, il nove volte iridato Valentino Rossi.

Il nove volte campione del mondo, che questo fine settimana era in visita a Brno, ha dato la sua opinione su quanto fatto dal suo pupillo per la produzione internazionale di MotoGP: "Penso che Marco abbia commesso un errore, ma, sinceramente, non mi aspettavo che non potesse correre. Ma è così", ha detto il "Dottore".