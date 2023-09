MotoGP | Valentino Rossi riceve le chiavi della città di Tavullia

“Guarda qua come strilla questo mio cuore, come va”, canta Cesare Cremonini nella sua ormai celebre “46”, brano dedicato a Valentino Rossi e che descrive perfettamente l’emozione che i tifosi del nove volte campione del mondo hanno provato ieri facendo diventare Tavullia un “fiume giallo”. Nella piazza principale infatti, si è finalmente tenuta la cerimonia di consegna delle chiavi della città al Dottore, evento che avrebbe dovuto svolgersi lo scorso maggio ma era stato poi rimandato a causa delle forti piogge che avevano devastato il territorio.

Grande festa per Valentino nel giovedì sera del Gran Premio di San Marino, con gente accorsa da ogni angolo del mondo per acclamare il campione del cuore. Quel cuore che hanno fatto sentire i tifosi durante tutto l’evento, durato due ore e condotto da Guido Meda, Mauro Sanchini e Vera Spadini, le voci del mondiale di Sky. Più che un evento, si è trattato di una storia raccontata su un palco: c’è stato infatti un percorso che ha portato alla consegna delle chiavi, fatto di capitoli che hanno ripercorso tutta la carriera e le imprese del Dottore.

I caschi celebrativi, i duelli più iconici, le rivalità, le gioie e i dolori. 26 anni di carriera racchiusi in una chiave, quella che la sindaca di Tavullia Francesca Paolucci ha consegnato dichiarando: “Tavullia è orgogliosa di avere un cittadino come te, ci hai fatto conoscere in tutto il mondo”. 26 anni di carriera raccontati con il sorriso e con quel modo scanzonato che caratterizza Valentino Rossi, in grado di ricordare anche i momenti difficili con quella leggerezza che l’ha portato a diventare l’idolo di tanta gente in tutto il mondo.

Graziano Rossi, Aldo Drudi, Alessio “Uccio” Salucci...le figure che l’hanno introdotto e accompagnato in tutta la sua carriera erano lì. Non è mancato un intervento di Cesare Cremonini. Valentino Rossi è arrivato anche nel cuore della musica. Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna, Jorge Viegas, Presidente della FIM, e Giovanni Copioli, Presidente della FMI, sono stati spettatori d’eccezione così come Giovanni Malagò, Presidente del CONI che ha voluto presenziare ricordando quanto il suo apporto sia stato importante per lo sport in generale.

“Grazie a nome di tutto lo sport italiano”, ha affermato Malagò. “Io non posso dare le chiavi della città, ma faccio una proposta in vista delle Olimpiadi tra pochi mesi. Sei uno degli sportivi più amati di tutti gli sport, vieni una o due sere a Casa Italia. Sarai l’ambasciatore e tutti gli atleti, solo a vederti, diventeranno pazzi. Per me sarà un’esperienza straordinaria, scegli tu le gare che vuoi vedere e gli sportivi per far bene davanti a te vorranno seguire il tuo esempio. Lo dico sinceramente, se siamo riconosciuti universalmente come tra i più grandi nello sport, è anche grazie a te!”.

Passato, presente e futuro. Valentino Rossi lascia la sua eredità e, mentre costruisce pian piano la sua seconda vita da pilota nelle quattro ruote (con al fianco la sua Francesca Sofia Novello e dalla piccola Giulietta, un piccolo grande mondiale personale), accompagna i giovani talenti verso la MotoGP: a rendere omaggio al Dottore c’era anche la sua VR46 Academy, con Andrea Migno, Celestino Vietti, Franco Morbidelli, Marco Bezzecchi, Pecco Bagnaia e Luca Marini.

Tavullia Vale Photo by: Luca Gorini

Valentino guarda oltre, ma non dimentica da dove viene: così ha ricevuto ieri le chiavi della città, costruite in titanio. “Sono molto contento. Grazie!”, ha affermato. “Mi chiedevo proprio quale fosse il vantaggio di avere la chiave! Ora posso aprire e chiudere le mura, quindi se volete entrare dovete chiedere a me! Grazie ai miei tifosi che per tutta la mia carriera mi hanno supportato in tutto il mondo. È stato bello arrivare anche in piste molto lontane nel mondo e avere tutto questo supporto. Per non parlare di Misano e del Mugello. Avere questo supporto è stata un’emozione pazzesca. Grazie a tutti, ci vediamo presto!”.

Francesca Paolucci, Sindaco di Tavullia, ha dichiarato: “Grazie a tutti, la prima cosa a cui ho pensato prima di salire è proprio una frase di Vale. ‘Pensa se non ci avessi provato’. Sono emozionata e anche commossa, ogni tanto ci incontriamo, ma davanti a tutte queste persone è diverso. Mi chiedo se a volte sei consapevole di quello che hai creato. Sono veramente molto felice. Istituzionalmente, il Consiglio Comunale offre le chiavi della città. È un riconoscimento che la città sente di dovere. Il perché è evidente da decine di migliaia di persone che sono qui, Tavullia è conosciuta in tutto il mondo. In qualsiasi posto del mondo vai, trovi qualcuno con il 46. Ci hai fatto conoscere in tutto il mondo. Abbiamo commissionato una chiave dentro a uno scrigno da un’azienda leader in questo settore. È in titanio, un materiale che conosci bene. La chiave ha sicuramente un valore simbolico, è il potere di poter aprire e chiudere le porte sulle mura fortificate della città. Ci sentiamo di potertele dare perché hai sempre portato positività, ottimismo e grandi valori soprattutto nello sport. Tu sei una leggenda e per noi è un grande orgoglio, Tavullia è orgogliosa di avere un cittadino come te, di averla al nostro fianco sia nelle cose ordinarie sia in quelle straordinarie. Non riusciremo mai a mostrarti abbastanza orgoglio, ma ci proviamo”.