MotoGP | Valentino: “Ci sono possibilità che Bezzecchi resti in VR46”

Il mercato piloti 2024 è in un momento molto caldo, alcune situazioni sono già definite mentre altre sono ancora nebulose. Uno dei grandi protagonisti di questo valzer di selle è Marco Bezzecchi, diviso tra il cuore e…la moto ufficiale. Il pilota di Viserba ha la possibilità di continuare con il team Mooney VR46, dove ha trovato una squadra che definisce una famiglia, o fare lo step e salire sulla Desmosedici ufficiale vestendo i colori del team Pramac.

Per quanto molti piloti vorrebbero essere al suo posto, la scelta di Bez è tutt’altro che semplice e nel giovedì del Gran Premio d’Austria ha dichiarato che a Barcellona si avrà un’idea chiara sul suo futuro. La sella del team Pramac, attualmente occupata da Johann Zarco, resterebbe libera perché il francese sta definendo i dettagli dell’accordo con LCR (qui l’approfondimento). Ma qual è la volontà di Bezzecchi?

Chi altro poteva rispondere a questo dilemma se non Valentino Rossi? Presente al Red Bull Ring come osservatore speciale, il boss del team Mooney VR46 ha parlato ai microfoni di Sky Sport proprio del futuro dei suoi piloti. Nella sua squadra corrono Marco Bazzecchi e Luca Marini, il cui prolungamento dell’accordo non dovrebbe essere una questione spinosa, anzi. Al termine di una Sprint disastrosa per i due portacolori VR46, finiti a terra in maniera incolpevole per i due incidenti, Rossi offre qualche dettaglio delle trattative.

Francesco Bagnaia, Ducati Team, Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team, Luca Marini, VR46 Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Sono stati giorni molto intensi, siamo stati molto con Bez”, afferma Valentino in riferimento al futuro di Bezzecchi, uomo chiave del mercato. “Il nostro obiettivo è di continuare con entrambi i piloti per il 2024, sia Luca sia Marco. Abbiamo già parlato con tutti e due e secondo me ci sono delle buone possibilità”. Il Dottore si mostra ottimista sulle possibilità di mantenere la continuità con la sua squadra, forte dei mezzi che può fornire ai suoi piloti.

Tuttavia, Rossi ha dovuto mettere sul piatto i pro e i contro. Se gli aspetti positivi sono quelli di lavorare in un ambiente familiare e che lo faccia sentire a proprio agio, quelli negativi riguardano la moto. Già, perché Bezzecchi non ha mai nascosto il sogno di ambire a una sella ufficiale, ma può raggiungere questo obiettivo solo andando in Pramac. Come afferma Valentino, con tutta probabilità Mooney VR46 non disporrà delle Desmosedici ufficiali il prossimo anno: “Purtroppo quasi sicuramente non avremo la moto ufficiale, perché le seconde due ufficiali le hanno date a Pramac. Però parlando con Bez mi sono sentito di spingere un po’, perché il supporto che possiamo dargli noi nel nostro team è molto buono”.

Moto ufficiale o meno, Bezzecchi è terzo in campionato e ha la possibilità di lottare per il mondiale o comunque per le posizioni di vertice. Secondo Rossi, questo è indice della competitività della moto, che pur non essendo l’ufficiale aggiornata, è molto buona e la squadra è di altissimo livello. Questo può far pendere verso il lato della bilancia “più emotivo” la scelta di Bez: “Anche se non abbiamo la moto ufficiale, ne abbiamo una buona come ci ha dato quest’anno Ducati. Possiamo fare bene, perché Bez si trova bene con noi, gli abbiamo cucito addosso una squadra molto positiva secondo me, top level. Sai, cambi squadra, vai in un’altra forte, ma devi ricominciare tutto, non sai se il tuo capotecnico viene. Ci sono i pro e i contro. Quindi io mi sono sentito di spingere perché penso che con noi Bez possa vincere”, conclude Valentino.