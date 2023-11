MotoGP | Valencia, Warm-Up: Zarco al top con Martin 3° e Bagnaia 12°

Ci si aspettava di vedere tutti al lavoro con la gomma media al posteriore, in vista della gara lunga di oggi pomeriggio, ma la griglia della MotoGP si è divisa tra quella e la soft nel Warm-Up del Gran Premio della Comunità Valenciana, anche se per alcuni si è trattato di una scelta fatta in virtù delle basse temperature trovate stamani al Circuito Ricardo Tormo.

A mettersi in evidenza però sono stati soprattutto i piloti che hanno scelto di lavorare con la media, che presumibilmente sarà la soluzione che andrà per la maggiore alle 15, quando si spegneranno i semafori per l'ultima volta in questa stagione. Il più veloce è stato Johann Zarco, che con la sua Ducati del Prima Pramac Racing è stato anche l'unico a scendere sotto al muro dell'1'30 con il suo 1'29"984.

Il francese ha preceduto un Brad Binder che con la sua KTM ha confermato di essere particolarmente a suo agio sul tracciato spagnolo dopo il secondo posto nella Sprint. Il sudafricano ha chiuso staccato di 34 millesimi e si è infilato davanti ad un Jorge Martin che sembra molto carico in vista dell'atto conclusivo del duello con Pecco Bagnaia per il Mondiale.

Il leader iridato, che entrerà nella gara di oggi con 14 punti di margine, invece ha chiuso piuttosto attardato, in 12° posizione a poco più di mezzo secondo. Il ducatista però è uno di quelli che hanno lavorato con le gomme soft, inoltre non deve stupire vederlo indietro nel Warm-Up, perché per lui si tratta di una prassi abbastanza consolidata.

Continuando a scorrere la classifica nelle prime posizioni, stupisce trovare entrambi i Fernandez, con l'Aprilia di Raul e la GasGas Tech3 di Augusto Fernandez che hanno messo a sandwich la Honda di Marc Marquez, occupando la quarta e la sesta piazza rispettivamente.

In settima piazza c'è invece il primo dei piloti che hanno montato la gomma soft e si tratta di Franco Morbidelli, che ha chiuso staccato di 312 millesimi con la sua Yamaha. Il suo compagno di box Fabio Quartararo invece non ha neppure preso la via della pista, perché stamattina si è svegliato febbricitante ed ha preferito preservarsi in vista della gara.

A completare la top 10 ci sono poi la Ducati di Enea Bastianini a 438 millesimi, seguita dalle due KTM di Jack Miller e di Pol Espargaro. All'appello quindi manca anche il poleman Maverick Vinales, ma il pilota dell'Aprilia è stato fermato dalla bandiera nera con punto arancio perché la sua RS-GP è stata colpita da un problema tecnico, reso evidente da una vistosa fumata bianca in uscita dalla curva 1.

Parlando di italiani, fuori dalla top 10 oltre a Bagnaia ci sono anche altri tre ducatisti, con Marco Bezzecchi che occupa l'11° posizione, Luca Marini in 14° e Fabio Di Giannantonio in 16°. Bisogna arrivare al 20° posto invece per trovare Lorenzo Savadori, sostituto dell'infortunato Miguel Oliveira sull'Aprilia della RNF Racing.