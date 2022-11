MotoGP | Valencia, Warm-Up: Zarco al top, bel passo di Bagnaia e Quartararo

Carica lettore audio

L'ultimo Warm-Up della MotoGP 2022 è iniziato con una temperatura decisamente più bassa rispetto a quella che i piloti dovranno affrontare alle ore 14, quando scatterà la sfida finale tra Pecco Bagnaia e Fabio Quartararo, il Gran Premio della Comunità Valenciana.

In queste condizioni, si sono visti davvero tanti piloti in azione addirittura con la gomma soft al posteriore, anche se è una soluzione che difficilmente vedremo riproposta anche in gara. Tra questi, il più veloce è stato Johann Zarco, che con la Ducati del Prima Pramac Racing ha fermato il cronometro su un tempo di 1'30"885.

Sotto al muro dell'1'31" però c'è sceso anche Marc Marquez, che va sicuramente inserito nel novero di quelli che oggi partiranno con l'ambizione di puntare alla vittoria, perché il suo 1'30"926 è arrivato con la gomma media al posteriore, anche se la sua Honda ne montava una nuova.

A seguire invece c'è un poker di piloti tutti con la gomma soft che è capitanato da Jack Miller, ultimo ad aver infranto l'1'31" in 1'30"983 con la sua Ducati. L'australiano è tallonato dalla Suzuki di Joan Mir, poi ci sono le altre due Desmosedici GP di Luca Marini ed Enea Bastianini, che stamani sembra aver fatto dei progressi rispetto alle difficoltà accusate ieri.

Si passa poi ad un gruppetto di piloti che invece hanno lavorato con la media e tra questi ci sono anche Bagnaia e Quartararo: il ducatista ha chiuso nono, alle spalle anche dell'Aprilia di Maverick Vinales e della Suzuki di Alex Rins. Il leader del Mondiale ha firmato un 1'31"252, tempo che ha martellato con una certa costanza, nonostante una gomma posteriore che alla fine aveva oltre 20 giri di vita.

Non è stato da meno "El Diablo", 11° dietro alla KTM di Miguel Oliveira, ma davvero costante con una gomma che è arrivata addirittura oltre la distanza di gara sulla sua Yamaha. Dal box della Casa di Iwata poi hanno fatto sapere che il francese, che oggi ha solo la vittoria come opzione per sperare nel titolo, si è tenuto anche un po' di margine per evitare errori.

Solo 12° il poleman Jorge Martin, ma anche per lui vale un po' il discorso dei contendenti al titolo, visto che ha lavorato con una coppia di gomme medie piuttosto usate. Attardato anche Aleix Espargaro, che oggi dovrà giocarsi il terzo posto nel Mondiale con Bastianini con la sua Aprilia, ma non è riuscito a fare meglio del 20° tempo, staccato di poco più di otto decimi dalla vetta.

Retrovie anche per gli altri piloti italiani: la Yamaha di Franco Morbidelli è in 17° posizione, tallonata dalla Ducati di Marco Bezzecchi. 21° tempo invece per Fabio Di Giannantonio con la Ducati del Gresini Racing.