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MotoGP | Valencia, Warm-Up: Marquez mette tutti in riga con la sua Ducati dorata

Le basse temperature hanno portato tutti a cercare di stare lontano dai guai e i tempi quindi sono piuttosto alti. Alla fine il più veloce è stato il campione del mondo, con una Desmosedici GP in colorazione celebrativa per il suo addio, precedendo Raul Fernandez ed il tandem tricolore composto da Di Giannantonio e Bezzecchi.

Matteo Nugnes

Pubblicato: 29 nov 2026, 09:12

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Dopo tre giorni di sole, Valencia si è svegliata sotto ad un cielo plumbeo per il giorno dell'ultima gara dell'era 1.000cc della MotoGP. La temperatura, dunque, era di appena una decina di gradi, sia per quanto riguarda l'aria che l'asfalto, quando per i piloti della classe regina è stato il momento di andare a prendere la via della pista.

Condizioni che hanno reso la sessione domenicale da 10 minuti non particolarmente significativa, obbligando tutti, o quasi, ad andare su una coppia di gomme soft per provare a stare lontani dai guai. Le uniche eccezioni, infatti, sono state quelle di Brad Binder e Jack Miller, che hanno montato una media nuova al posteriore, chiudendo però nelle retrovie, rispettivamente in 12° e 18°.

Dopo la delusione della Sprint di ieri, condizionata dalla doppia long lap penalty rimediata per il problema al via, Marc Marquez sembra comunque desideroso di congedarsi dalla MotoGP a modo suo, ovvero davanti a tutti.

Il dieci volte campione del mondo, al quale la Ducati ha dedicato una livrea celebrativa completamente dorata nel giorno del suo addio, è stato infatti il più veloce, ma con un crono di 1'30"214, lontano di quasi due secondi e mezzo dalla pole position firmata ieri da Marco Bezzecchi.

Il #93 ha beffato proprio sotto alla bandiera a scacchi Raul Fernandez, che fino a quel momento aveva comandato con l'Aprilia Trackhouse e poi ha chiuso a 172 millesimi. A seguire troviamo un tandem tricolore firmato dalla Ducati di Fabio Di Giannantonio e dall'Aprilia di Marco Bezzecchi, che però iniziano ad avere già dei gap più pesanti, rispettivamente di 347 e di 495 millesimi.

La top 5 si completa con la KTM di Pedro Acosta, ma le RC16 si sono comportate discretamente perché poco più indietro, alle spalle anche dell'Aprilia di Jorge Martin, ci sono Enea Bastianini, reduce dal bel podio della Sprint di ieri, e Pol Espargaro.

Nella top 10 c'è spazio anche per due Honda, con Luca Marini che è riuscito ad avere la meglio su Diogo Moreira, che è l'ultimo tra i piloti che hanno incassato meno di un secondo di ritardo. Bisogna scendere fino al 13° posto invece per trovare la prima delle Yamaha, che a sorpresa è quella del collaudatore Augusto Fernandez, che sostituisce l'infortunato Toprak Razgatlioglu sulla M1 del Prima Pramac Racing.

Il quadro dei piloti italiani si chiude poi con il 14° posto di Franco Morbidelli, che sembra aver fatto un passo avanti rispetto ai giorni scorsi, perché si è messo dietro le altre due Ducati di Iker Lecuona e di Fermin Aldeguer.

Bisogna ricordare l'assenza in pista di Alex Marquez, che oggi non potrà essere della partita essendo stato ricoverato in ospedale stamani a causa di un grave broncospasmo. Non ha messo a referto un tempo neppure Fabio Quartararo, che con la sua Yamaha ha completato solamente due out-in.

La classifica del Warm-Up

Tutte le statistiche

Cla Pilota # Moto Giri Tempo Distacco km/h Speed Trap 1

M. Marquez Ducati Team

93 Ducati 6

1'30.214

159.819 2

R. Fernandez Trackhouse Racing Team

25 Aprilia 7

+0.172

1'30.386

0.172 159.515 3

F. Di Giannantonio Team VR46

49 Ducati 7

+0.347

1'30.561

0.175 159.207 4

M. Bezzecchi Aprilia Racing Team

72 Aprilia 7

+0.495

1'30.709

0.148 158.947 5

P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing

37 KTM 7

+0.577

1'30.791

0.082 158.804 6

J. Martin Aprilia Racing Team

89 Aprilia 5

+0.608

1'30.822

0.031 158.750 7

E. Bastianini Tech 3

23 KTM 7

+0.783

1'30.997

0.175 158.444 8

P. Espargaro Tech 3

44 KTM 7

+0.916

1'31.130

0.133 158.213 9

L. Marini Honda HRC

10 Honda 5

+0.970

1'31.184

0.054 158.119 10

D. Moreira Team LCR

11 Honda 7

+0.991

1'31.205

0.021 158.083 11

J. Mir Honda HRC

36 Honda 6

+1.004

1'31.218

0.013 158.060 12

B. Binder Red Bull KTM Factory Racing

33 KTM 7

+1.013

1'31.227

0.009 158.045 13

A. Fernandez Pramac Racing

47 Yamaha 7

+1.049

1'31.263

0.036 157.982 14

F. Morbidelli Team VR46

21 Ducati 6

+1.103

1'31.317

0.054 157.889 15

I. Lecuona Ducati Team

27 Ducati 7

+1.115

1'31.329

0.012 157.868 16

F. Aldeguer Gresini Racing

54 Ducati 7

+1.120

1'31.334

0.005 157.860 17

J. Zarco Team LCR

5 Honda 6

+1.429

1'31.643

0.309 157.327 18

J. Miller Pramac Racing

43 Yamaha 7

+1.538

1'31.752

0.109 157.140 19

A. Ogura Trackhouse Racing Team

79 Aprilia 7

+1.651

1'31.865

0.113 156.947 20

A. Rins Yamaha Factory Racing

42 Yamaha 3

+2.791

1'33.005

1.140 155.023 21

F. Quartararo Yamaha Factory Racing

20 Yamaha 1

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