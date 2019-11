MotoGP, Valencia, Warm-Up: Marquez cade, ma è il più veloce

La sensazione che Marc Marquez e Maverick Vinales abbiano qualcosa in più degli altri da giocarsi nella gara di oggi a Valencia è stata confermata nel Warm-Up del Gran Premio della Comunità Valenciana, nel quale hanno monopolizzato le prime due posizioni, scavando anche un piccolo solco sugli inseguitori.

Il pilota della Yamaha, che è uno dei pochi che hanno utilizzato la gomma dura al posteriore (gli altri sono proprio Marquez, oltre a Fabio Quartararo e Valentino Rossi) e al calare della bandiera a scacchi c'era lui davanti a tutti. All'ultimo giro però il rivale della Honda gli è saltato davanti in 1'31"136, staccandolo di 159 millesimi.

Questa prestazione del campione del mondo però è arrivata con la gomma soft al posteriore che dotava la sua seconda RC213V, dopo che che con la prima, quella che montava la dura, era incappato in una scivolata alla curva 14, dalla quale comunque si è ripreso come sempre senza contraccolpi.

In terza posizione, a sorpresa, si è issata la Ducati di Danilo Petrucci, con il pilota di Terni che montava una coppia di gomme soft ed ha chiuso con un ritardo di 309 millesimi. In generale comunque le Rosse se la sono cavata abbastanza bene, visto che anche Andrea Dovizioso si è piazzato sesto a quattro decimi con la stessa soluzione di gomme.

Tra le due Desmosedici GP ci sono le altre due M1 con i colori Petronas, che però hanno optato per soluzioni differenti: il poleman Quartararo, che è quarto, ha montato come detto la gomma dura, mentre il compagno Franco Morbidelli ha optato per la soft. Il ritmo dei due però è sembrato piuttosto vicino nei 20 minuti a disposizione stamani.

Continuando a scorrere la classifica, in settima ed ottava posizione ci sono le due Suzuki con Alex Rins e Joan Mir. Dopo l'ottima prima fila ottenuta ieri, Jack Miller invece non è riuscito ad andare oltre al nono tempo, staccato di mezzo secondo, davanti alla KTM di Pol Espargaro.

Non è stato quindi un Warm-Up particolarmente positivo per Valentino Rossi: anche il "Dottore" ha montato la gomma dura al posteriore, ma si ritrova solamente in 11esima posizione, ma soprattutto paga un ritardo di sette decimi nei confronti di Marquez.

Nella sua scia c'è un Andrea Iannone che è riuscito ad essere almeno il più rapido tra i piloti Aprilia, che oggi sfoggiano la livrea Red. Sempre nelle retrovie invece Jorge Lorenzo, che oggi pomeriggio si appresta a disputare la sua ultima gara in MotoGP dopo aver annunciato il ritiro nella giornata di giovedì.