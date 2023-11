MotoGP | Valencia: Vinales penalizzato, Bagnaia scatterà dalla pole

Mancano circa due ore al via del Gran Premio della Comunità Valenciana, gara decisiva per le sorti del Mondiale MotoGP, ed è arrivato l'ennesimo colpo di scena di una stagione fin qui combattutissima. Il poleman Maverick Vinales è stato infatti sanzionato dai collegio dei commissari sportivi per non aver rispettato la bandiera nera con punto arancio quando gli è stata sventolata nel corso del Warm-Up di questa mattina.

L'Aprilia del pilota di Roses ha iniziato a fumare vistosamente in uscita dalla curva 1 e, oltre alle bandiere, Maverick ha ricevuto l'incazione anche sul dashboard della sua RS-GP. In questi casi il regolamento prevede che il pilota debba lasciare immediatamente la pista per evitare di perdere liquidi e creare situazioni di pericolo ai colleghi. Vinales, però, ha proseguito fino alla pitlane, facendo comunque attenzione a rimanere al di fuori delle traiettorie e a non ostacolare i piloti che lo seguivano.

Nonostante questo accorgimento, lo spagnolo ha violato il regolamento e per questo lo Steward Panel lo ha penalizzato con un arretramento di tre posizioni sullo schieramento di partenza di oggi, che lo farà scivolare quindi dalla pole position al quarto posto.

Ad approfittarne sarà soprattutto il leader iridato Pecco Bagnaia, che erediterà la pole position, ma anche Johann Zarco e Jack Miller, che avanzano rispettivamente in seconda ed in terza posizione. Resta al sesto posto invece Jorge Martin, che entrerà in questo appuntamento decisivo con 14 punti da recuperare sul campione del mondo in carica.

Ecco la griglia di partenza aggiornata: