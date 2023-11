MotoGP | Valencia, Prove: Vinales da record precede Martin, Bagnaia in Q1

21 punti sembravano un vantaggio rassicurante, ma il weekend decisivo della stagione si è messo decisamente in salita per Pecco Bagnaia, perché il leader della classifica iridata sarà costretto a passare dalla Q1 del Gran Premio della Comunità Valenciana di MotoGP.

Il campione del mondo in carica ha dato la sensazione di non essere riuscito a trovare il feeling giusto con la sua Ducati in questa prima giornata di prove ed è caduto nel tranello del rivale Jorge Martin, che nel run decisivo del turno pomeridiano, quello del time attack, si è incollato allo scarico di Pecco probabilmente con l'obiettivo di farlo innervosire. Un target che sembra aver centrato.

Bagnaia infatti non è riuscito a fare meglio del 15° tempo in 1'29"801. Di contro, il rivale del Prima Pramac Racing ha dimostrato di essere particolarmente in forma, perché ha piazzato la sua Ducati al secondo posto. Lo spagnolo si è inchinato solo ad uno strepitoso Maverick Vinales, che con il suo 1'29"142 ha polverizzato il precedente record del Circuito Ricardo Tormo di Jorge Lorenzo, che resisteva addirittura dal 2016.

Alla fine il pilota dell'Aprilia ha distanziato di 147 millesimi "Martinator", ma bisogna dire che il gruppone è veramente compatto, perché anche Bagnaia, pur essendo 15°, ha incassato un ritardo di soli 659 millesimi. Ma stupisce vederlo così in difficoltà, perché nelle prime cinque posizioni ci sono la bellezza di quattro Ducati.

Alle spalle della Desmosedici GP di Martin, infatti, troviamo anche quelle di Johann Zarco, di un Fabio Di Giannantonio che probabilmente è quello messo meglio di tutti a livello di passo e quindi sembra avere delle buone carte da giocare per provare il bis del Qatar, e quella di Marco Bezzecchi, che ha reagito molto bene ad una scivolata alla curva 8 avvenuta nelle prime fasi del turno. Il portacolori della Mooney VR46 completa una top 5 tutta compresa in appena 254 millesimi.

Appena 6 millesimi più indietro, in sesta posizione, poi troviamo la KTM di Brad Binder, tallonata dalla Honda di un Marc Marquez che su una delle sue amate piste che girano in senso antiorario ha dato la sensazione di essere più competitivo del solito. Cosa che è certificata anche dal suo gap di 317 millesimi.

Tra i piloti che hanno accesso diretto alla Q2 c'è spazio anche per le altre due Aprilia di Raul Fernandez, ottavo con la RS-GP della RNF Racing, e di Aleix Espargaro, che sul time attack è riuscito ad essere veloce nonostante sia tutt'altro che in forma a causa della frattura della testa del perone rimediata in Qatar. Tra le altre cose, il pilota di Granollers è anche scivolato alla curva 1, ma la cosa non sembra aver peggiorato le sue condizioni.

Il quadro della Q2 si completa con il nono tempo di Jack Miller, che è riuscito ad issarsi abbastanza in alto pur essendo caduto per ben due volte in questo turno. La prima, un highside piuttosto violento alla curva 3, ha provocato anche una bandiera rossa a causa dei detriti della sua KTM che erano rimasti sulla pista.

Quel che è certo è che domani mattina però Bagnaia non avrà vita facile per staccare il pass per la Q2, perché dovrà vedersela con diversi nomi accreditati, a partire dalle altre due Ducati di Alex Marquez e di Enea Bastianini, rimasti entrambi fuori per una manciata di millesimi in 11° e 12° posizione. Ma anche con quella di Luca Marini, 17°, che non ha potuto terminare l'ultimo run a causa di una caduta.

Senza dimenticare le due Yamaha di Fabio Quartararo e di Franco Morbidelli, che lo precedono in 13° ed in 14° posizione. Per quanto era stato incisivo il francese fino all'ultimo quarto d'ora del turno, anche per lui non si può non parlare di un risultato finale deludente oggi.

Le cadute sono state veramente tante in questo turno, perché oltre a quelle già citate ci sono state anche quelle del rientrante Alex Rins e delle due GasGas Tech3 di Pol Espargaro ed Augusto Fernandez. Quella della FP1 invece è costata la presenza in pista nel pomeriggio a Joan Mir: il pilota della Honda era molto dolorante al collo e per questo è stato trasferito in ospedale, dove gli accertamenti a cui è stato sottoposto hanno escluso la presenza di fratture. Tuttavia, il maiorchino è rimasto a riposo e domani dovrà ottenere il "fit" per tornare in sella alla sua RC213V.