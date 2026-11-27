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MotoGP Valencia
MotoGP | Valencia, Prove: Marquez continua a non fare sconti e precede un tris di Aprilia
Nonostante l'annuncio del ritiro, il pilota della Ducati non frena il suo istinto e firma anche il nuovo record del Circuito Ricardo Tormo, staccando di oltre un paio di decimi il terzetto composto da Bezzecchi, Ogura e Raul Fernandez. La top 5 si completa con Acosta, autore di un rientro ad alta velocità in service road. Martin è solo 10°.
Matteo Nugnes
Pubblicato: 27 nov 2026, 15:23
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Marc Marquez, Ducati Team
Foto di: JOSE JORDAN / AFP via Getty Images
Marc Marquez ha annunciato il suo ritiro, ma almeno fino a domenica non sembra avere intenzione di fare sconti a nessuno. Il pilota della Ducati è stato infatti il più veloce nella sessione del venerdì pomeriggio del Gran Premio di Valencia, firmando anche il nuovo record del Circuito Ricardo Tormo in 1'24"483.
Le Aprilia però sono lì a mordergli le caviglie, perché non bisogna dimenticare che in palio questo fine settimana c'è il titolo Costruttori, con la Casa di Noale che parte da una situazione di 9 punti di vantaggio. Dietro al dieci volte iridato c'è infatti un terzetto di RS-GP, con Marco Bezzecchi che lo segue distanziato di 247 millesimi e precede di una manciata di millesimi le due griffate Trackhouse Racing, con Ai Ogura davanti a Raul Fernandez.
Per il momento invece rimane decisamente più attardato Jorge Martin, che si deve giocare il secondo posto nel Mondiale con il compagno Bezzecchi, ma non riesce ad essere altrettanto veloce. Il madrileno, che comunque con il decimo tempo è riuscito a staccare il pass per la Q2, ha chiuso il suo venerdì a circa due decimi e mezzo dal riminese.
Tornando a scorrere la classifica, a completare la top 5 c'è la KTM di Pedro Acosta. Tra le altre cose, dopo una scivolata alla curva 2, lo "Squalo di Mazarron" si è esibito in un ritorno ai box a velocità record nella service road. Per la Casa di Mattighofen poi si è messo in evidenza anche Pol Espargaro, che da sostituto di Maverick Vinales si è infilato in settima posizione, alle spalle anche della Ducati di Alex Marquez, protagonista di una scivolata alla curva 6.
Q2 diretta anche per le altre due Ducati di Fermin Aldeguer e Fabio Di Giannantonio, con quest'ultimo che ha accusato un problema tecnico nei minuti conclusivi della sessione. Dunque, le moto giapponesi saranno tutte costrette a passare dalla Q1, perché a seguire ci sono proprio Johann Zarco, nel pomeriggio caduto per la seconda volta oggi con la Honda LCR, e la Yamaha di Fabio Quartararo.
Continuano a faticare invece gli altri ragazzi di casa nostra, che a loro volta si dovranno affrontare nel primo segmento della qualifica. Enea Bastianini è 13° con la KTM, ma Valencia non è mai stata tra le sue piste preferite, quindi non bisogna essere troppo stupiti. Tra le altre cose, il riminese è anche caduto alla curva 11.
Luca Marini è 18° con la Honda, alle spalle anche di Joan Mir, che è 15° al rientro dopo i problemi di salute che lo hanno tormentato da Misano, costringendolo a saltare diversi Gran Premi. Franco Morbidelli invece si ritrova 21° con la Ducati VR46. Da segnalare infine la caduta praticamente a tempo scaduto di Brad Binder, 17° con la sua KTM.
La classifica delle Pre-Qualifiche
Tutte le statistiche
Cla Pilota # Moto Giri Tempo Distacco km/h Speed Trap 1
M. Marquez Ducati Team
93 Ducati 26
1'28.483
162.946 2
M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
72 Aprilia 26
+0.247
1'28.730
0.247 162.492 3
A. Ogura Trackhouse Racing Team
79 Aprilia 23
+0.291
1'28.774
0.044 162.412 4
R. Fernandez Trackhouse Racing Team
25 Aprilia 24
+0.308
1'28.791
0.017 162.381 5
P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
37 KTM 18
+0.334
1'28.817
0.026 162.333 6
A. Marquez Gresini Racing
73 Ducati 18
+0.422
1'28.905
0.088 162.173 7
P. Espargaro Tech 3
44 KTM 21
+0.425
1'28.908
0.003 162.167 8
F. Aldeguer Gresini Racing
54 Ducati 24
+0.429
1'28.912
0.004 162.160 9
F. Di Giannantonio Team VR46
49 Ducati 23
+0.461
1'28.944
0.032 162.101 10
J. Martin Aprilia Racing Team
89 Aprilia 26
+0.487
1'28.970
0.026 162.054 11
J. Zarco Team LCR
5 Honda 22
+0.536
1'29.019
0.049 161.965 12
F. Quartararo Yamaha Factory Racing
20 Yamaha 27
+0.841
1'29.324
0.305 161.412 13
E. Bastianini Tech 3
23 KTM 25
+0.842
1'29.325
0.001 161.410 14
J. Miller Pramac Racing
43 Yamaha 24
+0.866
1'29.349
0.024 161.367 15
J. Mir Honda HRC
36 Honda 24
+0.996
1'29.479
0.130 161.132 16
D. Moreira Team LCR
11 Honda 22
+1.009
1'29.492
0.013 161.109 17
B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
33 KTM 25
+1.099
1'29.582
0.090 160.947 18
L. Marini Honda HRC
10 Honda 22
+1.139
1'29.622
0.040 160.875 19
I. Lecuona Ducati Team
27 Ducati 26
+1.267
1'29.750
0.128 160.646 20
A. Rins Yamaha Factory Racing
42 Yamaha 20
+1.359
1'29.842
0.092 160.481 21
F. Morbidelli Team VR46
21 Ducati 21
+1.500
1'29.983
0.141 160.230 22
A. Fernandez Pramac Racing
47 Yamaha 26
+1.831
1'30.314
0.331 159.643 Guarda i risultati completi
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