MotoGP, Valencia, Libere 3: brilla Quartararo, risale Rossi

Si pensava che con il freddo mattutino sarebbe stato quasi impossibile migliorare i tempi di ieri pomeriggio, invece la terza sessione di prove libere del GP della Comunità Valenciana ha regalato un finale incandescente, ricco di "caschi rossi", con tutti i piloti impegnati a guadagnarsi l'accesso diretto alla Q2 di oggi pomeriggio.

Rispetto a ieri la costante è Fabio Quartararo, che ancora una volta ha issato la sua Yamaha Petronas davanti a tutti, scendendo fino a 1'30"232 e abbassando quindi di cerca mezzo secondo il riferimento che aveva fatto segnare nella giornata di ieri.

Il rookie francese ha fatto la differenza quasi a tempo scaduto, riuscendo a distanziare di oltre due decimi la Honda di Marc Marquez, con il campione del mondo che però era stato capace di migliorare la propria prestazione fin dai primissimi minuti del turno.

Terzo tempo per un Jack Miller che ancora una volta si è confermato il più in palla tra i piloti Ducati, portando la sua Desmosedici GP a 311 millesimi dalla vetta. In Q2 però ci sono anche le due Rosse ufficiali di Danilo Petrucci ed Andrea Dovizioso, che però non sono andati oltre al settimo ed ottavo tempo, pagando entrambi sei decimi.

Rispetto a ieri è stata importante la riscossa di Valentino Rossi: il "Dottore" ha risalito la china fino alla quarta posizione, a poco meno di quattro decimi, ma soprattutto davanti alle altre due M1 di Franco Morbidelli e Maverick Vinales, che invece è quello che forse ha fatto un passetto indietro stamani.

L'elenco dei piloti qualificati per la Q2 si completa poi una Suzuki ed una Honda, ma a sorpresa la GSX-RR non è quella di Alex Rins, solamente 12esimo, ma quella del rookie Joan Mir, accreditato del nono tempo davanti alla RC213V con i colori LCR di Cal Crutchlow, nonostante il britannico sia incappato anche in una scivolata alla curva 10.

Il primo degli esclusi, rimasto fuori per appena 43 millesimi, è Pol Espargaro con la KTM. E' andata decisamente peggio al fratello Aleix, finito a terra per ben due volte con la sua Aprilia e quindi solo 14esimo nella cumulativa con il tempo di ieri, alle spalle di Johann Zarco, che quindi dovrà anche lui passare dalla Q1 con la Honda LCR.

Stesso discorso che vale anche per Jorge Lorenzo, 15esimo ad 1"1 con la sua Honda, ma anche per gli italiani Andrea Iannone, Michele Pirro e Pecco Bagnaia. Quest'ultimo, tra le altre cose, è stato protagonista di un incidente molto particolare all'uscita dalla pitlane, ribaltandosi probabilmente per aver frenato troppo nel tentativo di scaldare l'impianto e le gomme.

Da segnalare anche i progressi di Iker Lecuona, che all'esordio sulla KTM Tech 3 è risalito fino alla 21esima posizione, mettendosi dietro le altre due RC16 di Mika Kallio ed Hafizh Syahrin e riducendo a 2"1 il suo ritardo dalla vetta.