MotoGP | Valencia, Libere 1: Zarco al top con Martin 3° e Bagnaia 13°

Il weekend di Valencia, l'atto decisivo della MotoGP 2023, è iniziato con un dominio Ducati, anche se davanti a tutti non ci sono i due contendenti al titolo. Le Desmosedici GP hanno monopolizzato le prime quattro posizioni nel primo turno di prove libere e alla fine il miglior tempo lo ha fatto segnare Johann Zarco.

Il pilota francese, arrivato alla sua ultima gara con i colori del Prima Pramac Racing, ha montato una coppia di gomme medie nuove nel finale per realizzare il suo 1'30"191. Si potrebbe dire però che Fabio Di Giannantonio è ripartito da dove aveva lasciato domenica scorsa a Lusail.

Il vincitore del GP del Qatar, infatti, ha chiuso a 187 millesimi dalla vetta, ma il suo 1'30"378 lo ha realizzato con le due gomme con cui aveva iniziato il turno, nel 12° dei suoi 17 giri. In terza posizione poi troviamo Jorge Martin, che per nel finale ha usufruito anche lui di una gomma media nuova al posteriore per staccare l'1'30"450 che lo ha posto a 259 millesimi dal compagno di box.

Bisogna scendere fino al 13° posto invece per trovare il leader iridato Pecco Bagnaia. Il ducatista ha perso qualche minuto all'inizio del turno per modificare la configurazione delle cover del freno anteriore, poi si è dedicato al suo consueto lavoro del venerdì mattina, mirato soprattutto in ottica gara. Il piemontese infatti paga sette decimi, ma ha utilizzato la stessa coppia di gomme fino alla fine del turno.

Tornando a scorrere la classifica nelle posizioni di vertice, il poker Ducati si completa con Marco Bezzecchi, staccato di poco meno di tre decimi con la Desmosedici GP della Mooney VR46, mentre il primo degli "altri" è Maverick Vinales con l'Aprilia. Va detto però che il pilota di Roses è anche l'unico ad aver utilizzato la gomma soft al posteriore in questo primo turno.

Positivo anche l'avvio di Fabio Quartararo e di Marc Marquez, che si sono attestati in sesta ed in settima posizione. Se il pilota della Yamaha ha montato una gomma nuova per realizzare il suo 1'30"556, l'otto volte campione del mondo, arrivato all'ultima gara della sua lunga storia d'amore con la Honda, ha chiuso appena 8 millesimi più indietro, ma portando le stesse gomme fino alla fine del turno.

Ottavo tempo per la prima delle KTM, che è quella griffata GasGas Tech3 affidata ad Augusto Fernandez. Tra l'altro la moto gemella di Pol Espargaro, arrivato al momento al capolinea della sua avventura in MotoGP, è in 11° piazza. Più attardate invece le due RC16 del team ufficiale, con Jack Miller 12° e Brad Binder 16°.

Nella top 10 invece c'è spazio anche per le altre due Ducati di Enea Bastianini e di Alex Marquez, con lo spagnolo che è incappato in una scivolata alla curva 1, fortunatamente senza conseguenze. A terra alla curva 8 ci sono finite anche le due Honda di Takaaki Nakagami e di Joan Mir, che infatti hanno terminato la sessione nelle posizioni di rincalzo.

Grande difficoltà anche per Aleix Espargaro, che ha provato a salire sulla sua Aprilia nonostante la frattura della testa del perone rimediata in Qatar, ma al momento appare molto dolorante ed è solo 20°. Indietro anche Franco Morbidelli e Luca Marini, pure loro pronti ad un cambio di casacca dai test di martedì, che hanno chiuso questo primo turno rispettivamente al 15° ed al 17° posto.