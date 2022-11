MotoGP | Valencia, Libere 1: Quartararo al top, Bagnaia solo 17°

Carica lettore audio

Non è il caso di fasciarsi la testa dopo la prima sessione di prove libere, ma un piccolo allarme lo ha sicuramente acceso in casa Ducati la FP1 del Gran Premio della Comunità Valenciana, appuntamento che deciderà le sorti del titolo della MotoGP 2022.

Se il risultato di domenica dovesse essere lo stesso di stamani, infatti, sarebbe Fabio Quartararo a festeggiare il suo secondo titolo iridato. Il pilota della Yamaha ha una sola opzione, vincere, e sicuramente ha iniziato il weekend con il piede giusto, perché ha piazzato la sua M1 in cima alla lista dei tempi.

"El Diablo" sembra ancora abbastanza infastidito dal dito medio della mano sinistra, quello che si è fratturato a Sepang, ma non ha avuto grosse difficoltà a stampare un crono di 1'31"399 e a stare costantemente davanti. Di contro, il leader Pecco Bagnaia non ha vissuto una sessione esattamente esaltante, perché si ritrova addirittura in 17° posizione, suppur distanziato di appena sei decimi. Quindi più indietro rispetto a quel 14° posto che gli regalerebbe i due punti che mancano per il Mondiale.

Il pilota della Ducati non ha trovato il feeling che sperava, al punto che ha cambiato anche la veste aerodinamica della sua Desmosedici GP nel corso della sessione. Un piccolo segnale incoraggiante è arrivato nel finale, perché il suo 1'31"999 lo ha fatto segnare proprio sotto alla bandiera a scacchi, con una gomma che aveva già 19 giri. E' chiaro però che ci sarà da lavorare, anche se Pecco ha dato la sensazione di essere abbastanza sereno a fine sessione.

Alle spalle di Quartararo si è issato un Marc Marquez che su questa pista sarà sicuramente uno con cui fare i conti, quindi potrebbe essere un alleato per Bagnaia. Il pilota della Honda è distanziato di appena 35 millesimi, nonostante sia anche incappato in una scivolata alla curva 2, rialzandosi senza troppe conseguenze.

In terza posizione c'è la KTM di Brad Binder, che a sua volta paga solo 71 millesimi. Va detto però che il sudafricano è uno di quelli che hanno montato una gomma nuova nel finale, seppur si trattasse di una media. In quarta posizione c'è la prima delle Ducati, quella di Jack Miller, arrivato all'ultima gara della sua esperienza in Rosso.

L'australiano paga 143 millesimi, ma in questo primo turno le Desmosedici GP sono parse meno brillanti su questa pista rispetto a 12 mesi fa, quando monopolizzarono la prima fila ed il podio. Probabilmente ad averle infastidite è il vento che soffia sul Circuito Ricardo Tormo stamattina, visto che la Ducati è probabilmente la moto che ne risente di più essendo la più raffinata dal punto di vista aerodinamico.

In ogni caso, nella top 10 ci sono anche le due moto griffate Prima Pramac Racing, con Johann Zarco e Jorge Martin che occupano rispettivamente la sesta e la settima posizione, alle spalle anche della Suzuki di Alex Rins. Le GSX-RR hanno iniziato bene l'ultimo weekend della loro avventura in MotoGP, perché anche Joan Mir al momento sarebbe qualificato direttamente alla Q2 con il decimo tempo.

Davanti al maiorchino troviamo poi la KTM di Miguel Oliveira e l'Aprilia di Aleix Espargaro, che per ora quindi si trova in una posizione di vantaggio nella lotta per il terzo posto nel Mondiale con Enea Bastianini. Anche il pilota del Gresini Racing infatti ha vissuto una FP1 un po' complicata, nella quale non è riuscito a fare meglio del 14° tempo a 518 millesimi.

"Bestia" si è piazzato dietro anche agli altri due italiani Luca Marini e Franco Morbidelli, rispettivamente 11° e 13°, ma pure alla sorpresa Raul Fernandez, capace di staccare il 12° tempo con la KTM Tech3. Piuttosto attardato rispetto alle ultime uscite Marco Bezzecchi, che ha fatto solo il 20° tempo, pur essendo solo a 760 millesimi. Del resto, il circuito spagnolo ha delle caratteristiche che hanno sempre contenuto i distacchi anche in passato.

Poco più indietro, in 22° posizione, c'è Fabio Di Giannantonio, mentre in coda al gruppo troviamo Darryn Binder, l'altro pilota ad essere finito ruote all'aria in questo turno. Il sudafricano della Yamaha RNF è caduto alla curva 1, con conseguenze solo per la sua M1.