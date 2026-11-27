Prove Libere
MotoGP Valencia
MotoGP | Valencia, Libere 1: Bezzecchi precede di 10 millesimi Marquez
Dopo il clamoroso annuncio del ritiro di Marc, è arrivato il momento di pensare anche alla pista, con il pilota dell'Aprilia che ha fatto segnare il miglior tempo, tallonato da vicino dal dieci volte campione del mondo. Per ora è attardato Martin, che paga oltre mezzo secondo sul vicino di box e si ritrova solo nono.
Matteo Nugnes
Pubblicato: 27 nov 2026, 10:52
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Quello che è accaduto pochi istanti prima dell'inizio della FP1 del GP di Valencia di MotoGP, ovvero l'annuncio del ritiro di Marc Marquez a fine stagione, ha fatto passare completamente in secondo piano l'aspetto sportivo, ma alla fine resta anche una gara da fare ed è giusto non dimenticarselo.
Dopo aver dato questa ufficialità certamente non semplice, il dieci volte campione del mondo è riuscito a mantenere la testa decisamente connessa, perché ha mancato la vetta della classifica per appena 10 millesimi. Del resto, per portare a termine il lavoro fino in fondo c'è da provare a regalare alla Ducati anche il settimo titolo Costruttori consecutivo.
Impresa che però non sarà affatto semplice, perché l'Aprilia comanda la classifica con 9 lunghezze di vantaggio e le RS-GP si sono dimostrate particolarmente a loro agio stamani, con Marco Bezzecchi che ha fatto segnare il miglior tempo in 1'30"681 ed anche Raul Fernandez che non è troppo distante, terzo in 1'30"793 con quella del Trackhouse Racing.
La risposta della Ducati arriva però con quelle del Gresini Racing, che occupano la quarta e la quinta posizione grazie a Fermin Aldeguer ed Alex Marquez. Pure loro, così come Pedro Acosta, arrivato alla sua ultima gara in KTM prima di approdare in Ducati, hanno ridotto a meno di due decimi il gap dalla vetta.
Nonostante una scivolata nel finale, Johann Zarco è riuscito a prendersi la palma di miglior pilota Honda con il settimo tempo, precedendo la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio e l'altra Aprilia di Jorge Martin. Al momento il madrileno non sembra avere il ritmo del vicino di box, sul quale paga oltre mezzo secondo, e questo potrebbe essere un gap pesante nella lotta per il secondo posto nel Mondiale, nella quale gli sono rimasti appena due punti di margine.
Ha sfiorato la top 10 anche Fabio Quartararo, arrivato all'ultima gara della sua avventura di otto anni in Yamaha. Il francese ha firmato l'11° tempo, alle spalle dell'Aprilia Trackhouse di Ai Ogura. Continuando a scorrere la classifica, gli altri italiani invece sono tutti piuttosto attardati, con Luca Marini che occupa la 13° posizione con la sua Honda, mentre Enea Bastianini è 17° con la KTM Tech3 e Franco Morbidelli 22° ed ultimo con la Ducati VR46, in quella che sarà la sua ultima gara in MotoGP.
Bisogna ricordare poi l'assenza in pista di Pecco Bagnaia, costretto a rinunciare alla sua "Last Dance" in Rosso, che ancora una volta viene sostituito dal vice-campione del mondo SBK Iker Lecuona, che non è andato oltre il 20° tempo.
La classifica della FP1
Tutte le statistiche
Cla Pilota # Moto Giri Tempo Distacco km/h Speed Trap 1
M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
72 Aprilia 19
1'30.681
158.996 2
M. Marquez Ducati Team
93 Ducati 20
+0.010
1'30.691
0.010 158.979 3
R. Fernandez Trackhouse Racing Team
25 Aprilia 20
+0.112
1'30.793
0.102 158.800 4
F. Aldeguer Gresini Racing
54 Ducati 19
+0.120
1'30.801
0.008 158.786 5
A. Marquez Gresini Racing
73 Ducati 18
+0.139
1'30.820
0.019 158.753 6
P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
37 KTM 20
+0.187
1'30.868
0.048 158.669 7
J. Zarco Team LCR
5 Honda 18
+0.329
1'31.010
0.142 158.422 8
F. Di Giannantonio Team VR46
49 Ducati 18
+0.347
1'31.028
0.018 158.390 9
J. Martin Aprilia Racing Team
89 Aprilia 19
+0.504
1'31.185
0.157 158.118 10
A. Ogura Trackhouse Racing Team
79 Aprilia 18
+0.513
1'31.194
0.009 158.102 11
F. Quartararo Yamaha Factory Racing
20 Yamaha 19
+0.604
1'31.285
0.091 157.944 12
P. Espargaro Tech 3
44 KTM 19
+0.606
1'31.287
0.002 157.941 13
L. Marini Honda HRC
10 Honda 20
+0.626
1'31.307
0.020 157.906 14
J. Miller Pramac Racing
43 Yamaha 16
+0.694
1'31.375
0.068 157.789 15
A. Fernandez Pramac Racing
47 Yamaha 22
+0.790
1'31.471
0.096 157.623 16
D. Moreira Team LCR
11 Honda 18
+0.852
1'31.533
0.062 157.516 17
E. Bastianini Tech 3
23 KTM 18
+0.918
1'31.599
0.066 157.403 18
J. Mir Honda HRC
36 Honda 19
+0.983
1'31.664
0.065 157.291 19
B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
33 KTM 20
+1.073
1'31.754
0.090 157.137 20
I. Lecuona Ducati Team
27 Ducati 20
+1.183
1'31.864
0.110 156.949 21
A. Rins Yamaha Factory Racing
42 Yamaha 17
+1.440
1'32.121
0.257 156.511 22
F. Morbidelli Team VR46
21 Ducati 14
+1.588
1'32.269
0.148 156.260 Guarda i risultati completi
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