MotoGP | Una seconda gara a Misano sostituirà il Kazakistan

Doppia Misano: sarà l’autodromo romagnolo a ospitare una seconda gara in questa stagione per via della cancellazione del Gran Premio del Kazakistan. Questa è la terza volta che il Circuito di Sokol vede la sua gara sospesa, con un calendario che inizialmente prevedeva 22 appuntamenti e ora è limitato a 20.

Dopo la cancellazione delle due gare in Argentina e in India, ora è stato il turno del Kazakistan, che già era entrato nel calendario del 2023 ma era stato sospeso per essere introdotto un anno dopo. Al suo posto, quest’anno subentra un secondo gran premio al Misano World Circuit “Marco Simoncelli”, che si terrà sempre nel weekend dal 20 al 22 settembre, a sole due settimane dal primo.

Inizialmente, la gara che si sarebbe dovuta tenere alle porte della città di Almaty era programmata per metà luglio. Tuttavia, Dorna FIM e IRTA hanno annunciato a maggio che la prova sarebbe stata posticipata a causa delle inondazioni che avevano coinvolto l’Asia centrale e che avevano costretto le autorità a dichiarare lo stato d’allerta nazionale.

Con il campionato già in corso, si è deciso di spostare la gara al mese di settembre, lo stesso weekend in cui era previsto il Gran Premio d’India. Questo è stato cancellato per questioni economiche. Motorsport.com aveva già informato durante lo scorso Gran Premio d’Olanda che la Dorna stava cercando alternative alla gara in Kazakistan, di fronte alla possibilità che non si potesse portare avanti l’evento. Questa situazione è stata confermata oggi a mezzogiorno.

Una volta chiarito che i problemi sorti hanno impedito lo svolgimento dell’evento, Dorna ha iniziato a cercare opzioni con l’intenzione di evitare di avere un calendario di sole 19 gare, dopo la cancellazione anche di Argentina e India. Il primo pensiero è stato quello di svolgere una seconda gara a Lusail, che aveva aperto la stagione a marzo e che avrebbe facilitato la logistica in vista dell’evento successivo, a Lombok, in Indonesia, dal 27 al 29 settembre.

Tuttavia, non si è riusciti a trovare un accordo con il Qatar e le elevate temperature di quella zona a settembre hanno costretto i vertici a cercare altri candidati. Valencia e Misano sono apparse subito come candidate ideali, anche se è stato valutato un ritorno a Brno, dove non si corre dal 2020. Alla fine sarà Misano il luogo prescelto, dove i team affronteranno una grande sfida dal punto di vista logistico per poter avere tutto pronto per il viaggio in Indonesia solo cinque giorni dopo.