MotoGP | Un super Bezzecchi batte Marquez nella "sua" Aragon e si prende pole e record!

Ancora bene che avrebbe dovuto giocare in difesa, perché a questo punto viene da domandarsi di cosa sarebbe stato capace Marco Bezzecchi nelle qualifiche del Gran Premio di Aragon di MotoGP se fosse stato al 100% della condizione fisica e non avesse dovuto fare i conti con un ginocchio sinistro che lo sta ancora facendo tribolare.

Il pilota dell'Aprilia però ha ancora una volta lanciato il cuore oltre all'ostacolo ed è andato ad ottenere la sua 12° pole position in carriera nella classe regina, un risultato che gli mancava dal Mugello. Ma è una pole che ha un grande valore simbolico, non solo per il record, che lo ha reso il primo capace di scendere sotto all'1'45" nella storia, ma anche perché è arrivata su una pista che è sempre stata una sorta di giardino di casa per Marc Marquez e di contro non è mai stata particolarmente digesta alle RS-GP.

Il riminese però ha sfoderato una qualifica veramente da campione. Nel secondo run, infatti, è sceso sotto all'1'45" fin dal primo giro. Poi, dopo un cooling lap, si è rilanciato ed ha abbassato ulteriormente il suo primato di una manciata di millesimi, scendendo fino a 1'44"962.

Non è stato tanto da meno Marc Marquez però, che è rimasto sopra alla soglia dell'1'45" per appena 51 millesimi, chiudendo a soli 89 da Bezzecchi. Anche il ducatista ha tentato un ultimo assalto dopo un cooling lap e al T2 si era presentato con una sessantina di millesimi di ritardo. Alla staccata della curva 14 però ha chiesto troppo all'anteriore della sua Desmosedici GP, che si è chiuso per un attimo. Il #93 è riuscito ad evitare la scivolata, ma l'assalto alla pole è andato in fumo. E probabilmente brucia su una pista sulla quale ha già vinto sette volte in carriera.

A completare la prima fila c'è l'altro Marquez, Alex, che però non è riuscito ad inserirsi nella lotta sul filo dei millesimi tra Bezzecchi ed il fratello Marc. Il pilota del Gresini Racing è infatti uno dei pochi che hanno addirittura ottenuto il loro riferimento nel corso del primo run, senza riuscire a ritoccarlo nel secondo. Il suo 1'45"261 gli è comunque bastato per chiudere terzo a 299 millesimi.

A conferma del grande exploit di "Simply the Bez" ci sono i distacchi incassati dalle altre due Aprilia, che apriranno la seconda fila con Raul Fernandez e Jorge Martin. Il portacolori del Trackhouse Racing è quarto a 413 millesimi, mentre il leader iridato lo segue a 474 millesimi, ma va detto che è stato tutto sommato bravo a mettere una pezza ad una qualifica che nel primo run gli aveva visto commettere qualche errore di troppo.

Nonostante una scivolata alla staccata della curva 8, il famigerato "Cavatappino", Pedro Acosta è riuscito a piazzare la sua KTM in seconda fila con il sesto tempo. E anche nel suo caso non si può non notare la grande differenza che ha fatto rispetto a tutte le altre RC16, che invece sono state eliminate in Q1. Nonostante il motore della moto austriaca ora sia di nuovo a pieno regime di rotazione, il gap dai migliori comunque rimane pesante, perché parliamo di quasi sei decimi.

Solo terza fila per un Fabio Di Giannantonio che fin qui è stato probabilmente meno brillante del solito con la sua Ducati della Pertamina Enduro VR46, mentre bisogna sottolineare il passo avanti abbastanza importante compiuto da Pecco Bagnaia dopo una prima giornata molto complicata. E' chiaro che non si possono fare i salti di gioia per un ottavo tempo, ma ieri pareva difficile anche solo pensare di entrare in Q2, invece lo ha fatto e poi con una sola gomma a disposizione ha firmato un discreto 1'45"671 che vale l'ottavo posto.

Ormai abbiamo finito gli aggettivi invece per descrivere il grande ritorno di cui si sta rendendo protagonista Johann Zarco, a tre mesi dal terribile incidente di Barcellona nel quale il suo ginocchio sinistro si era infortunato gravemente. Dopo aver centrato la Q2 diretta, il pilota della Honda LCR si è preso anche la terza fila e la palma di miglior pilota della Casa giapponese, spuntandola per 19 millesimi sul vicino di box Diogo Moreira, che è riuscito a passare il taglio della Q1 nonostante sia incappato anche in una scivolata alla curva 2 nel primo segmento.

A chiudere il quadro dei piloti che hanno preso parte alla Q2 troviamo poi le due Ducati GP25 in griglia, con il rientrante Fermin Aldeguer che è riuscito ad avere la meglio su Franco Morbidelli, soffiando l'11° posizione al portacolori della Pertamina Enduro VR46 per appena 27 millesimi.

Nonostante la caduta di Moreira, nessuno è riuscito a replicare al tempo che ha piazzato il brasiliano al secondo posto in Q1, quindi l'elenco degli esclusi si apre con la Yamaha Pramac di Jack Miller, rimasta fuori per 118 millesimi. L'australiano, che il prossimo anno lascerà la MotoGP, dividerà la quinta fila con la KTM di Brad Binder e con la Honda di Joan Mir.

Bisogna scendere fino alla sesta fila per trovare un Enea Bastianini che era arrivato ad Aragon con delle aspettative che fin qui purtroppo non è riuscito a rispettare. Il portacolori della KTM Tech3 infatti è solo 16°, giusto davanti ad un Fabio Quartararo che questa volta non è riuscito a trovare un "giro matto" per portare la sua Yamaha in Q2. Anzi, "El Diablo" si ritrova addirittura 17°, giusto davanti ad un Luca Marini che è stato l'anello debole di casa Honda in questa qualifica.

In coda al gruppo invece troviamo Lorenzo Savadori. Il collaudatore dell'Aprilia è stato chiamato per sostituire l'infortunato Ai Ogura sulla RS-GP del Trackhouse Racing, ma si è ritrovato a pagare ben otto decimi nei confronti del penultimo, che è Toprak Razgatlioglu con la M1 del Prima Pramac Racing. Davanti al turco ci sono anche l'altra Yamaha di Alex Rins e la KTM Tech3 di Pol Espargaro, che a sua volta prende il posto dell'altro assente Maverick Vinales.