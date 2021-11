MotoGP | Un quarto delle cadute del 2021 sono state delle Honda

Il Repsol Honda Team non ha schierato alcun pilota nelle qualifiche e nell'ultimo Gran Premio della MotoGP 2021 a Valencia. Pol Espargaro è stato vittima di un brutto incidente nei minuti conclusivi della FP3, perdendo il posteriore alla curva 13 e venendo lanciato letteralmente in aria.

L'atterraggio è stato molto duro e le contusioni rimediate a costato e polso destro gli hanno poi impedito di correre. Per il pilota catalano si è trattato del 20° incidente della stagione e il secondo del fine settimana, dopo che era già caduto praticamente a tempo scaduto nella FP2.

Questo può sembrare già un numero sbalorditivo di incidenti, ma Marc Marquez lo ha superato: nonostante abbia saltato quattro Gran Premi, il pilota di Cervera ne ha accumulati 22, portando quindi il totale della HRC ad addirittura 42 incidenti in stagione. Solo nel 2017 Marquez è caduto di più (27 volte), mentre per Pol si tratta di nuovo primato, visto che nella sua annata peggiore da questo punto di vista, il 2016, era finito a terra 14 volte con la sua KTM.

Se aggiungiamo i piloti del Team LCR, che disponevano entrambi di moto factory, la cifra si impenna: Alex Marquez ne fatte ben 19, aumentandone tantissimo il numero rispetto al suo anno da rookie in MotoGP. Sono state 12 invece quelle di Nakagami, che solo nel 2018 aveva fatto peggio con 15.

Il totale arriva quindi a 75, tra cui altre due di Stefan Bradl quando è stato sostituto di Marc Marquez. Sul totale delle 278 cadute stagionali della MotoGP, il 26% è stato delle Honda, che hanno staccato di parecchio la seconda, la KTM, che ne ha accumulate 57, 26 delle quali con il solo Iker Lecuona.

Negli ultimi sette anni, solamente due piloti hanno subito più cadute di Marc e Pol quest'anno: si tratta di Cal Crutchlow e Jack Miller, rispettivamente con 26 e 25 nel 2016, quando entrambi guidavano una Honda.

Dopo la battuta d'arresto di Pol, la gara di domenica è stata la prima da quella di Assen del 1992 in cui la squadra ufficiale Honda non ha schierato neppure una moto nella classe regina. In quell'occasione a vincere fu Alex Criville, comunque in sella ad una Honda, ma del Campsa Team.