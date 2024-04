MotoGP | Un pezzo troppo usurato ha condizionato il weekend di Vinales

Appena aperta la pista lunedì mattina a Jerez, Maverick Viñales è uscito dalla pitlane per i primi giri, che hanno raggiunto i 41 a mezzogiorno, quando si è fermato per il pranzo e ha colto l'occasione per intrattenersi con i media prima di tornare in pista nel pomeriggio al manubrio dell'Aprilia RS-GP24.

"Ho provato poco", ha detto quando gli è stato chiesto delle novità che la Casa di Noale ha portato con sé per questi test ufficiali.

"La verità è che volevamo soprattutto che le due moto fossero uguali, perché dal Qatar non sono più le stesse, la A e la B funzionano in modo un po' diverso. È molto importante che le due moto siano uguali, perché se cadi e devi prendere l'altra moto e non va allo stesso modo, le cose si complicano e non sei così competitivo", ha spiegato.

"Oggi abbiamo capito cosa non andava con la moto B, e c'erano alcune parti che non erano al massimo delle prestazioni. È un peccato perché ho corso con quella moto questo fine settimana e ho attribuito la colpa al freno anteriore, che non mi fermava in curva, ed era a causa di un componente della moto che non era al 100%".

"Bisogna essere attenti in queste cose perché cambiano un campionato, bisogna sempre essere al cento per cento e a Jerez non lo siamo stati, sì il venerdì con la moto A, come ad Austin e in Portogallo, ma quando siamo passati alla moto B (ha subito una caduta con la prima) il livello si è eclissato. Oggi lo abbiamo visto, avevamo mezzo secondo di differenza", ha detto.

Maverick Viñales, Aprilia Racing Team Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Solo per il fatto di aver individuato questa cosa, considero il test un buon test, perché mi dà tranquillità e dà spazio ai tecnici per una diversa messa a punto".

Da quanto spiegato da Mavericks, si può concludere che si tratta di un problema di usura del pezzo dovuta ad un uso eccessivo. "Penso che sì, sia un problema di usura, non lo so esattamente, ma è molto probabile".

"Dobbiamo essere vigili, molto attenti. Dico sempre che se riusciamo ad ottenere il cento per cento da questa moto siamo a posto, il livello è questo. La moto è di alto livello, ma se non riusciamo a ottenere il cento per cento... dobbiamo essere vigili e controllare sempre ogni singola vite".

Un guasto che ricorda quello di Portimao, dove il cambio di Maverick si ruppe quando era secondo in gara, dopo avergli dato problemi fin dall'inizio.