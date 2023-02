MotoGP | Un nuovo studio sui social media mostra le forti oscillazioni di popolarità

Carica lettore audio

Lo studio, condotto da Epsilon Technologies e Far Consulting, traccia l'impatto di 30.000 post sui social media realizzati dai piloti della MotoGP e dai team dall'inizio dello scorso gennaio fino al 6 novembre, quando il campionato si è concluso a Valencia. In totale, lo spettro della MotoGP ha generato più di 378 milioni di impressions, di cui 150 milioni grazie agli account ufficiali della serie.

L'analisi, che si concentra su un totale di 128 profili distribuiti sulle varie piattaforme disponibili, permette di fare una radiografia molto approssimativa dell'impronta lasciata dalla MotoGP sui social network. In questo senso, Epsilon e Far Consulting hanno incrociato i dati ottenuti con quelli ricavati dall'indagine globale condotta lo scorso anno da MotoGP, Motorsport Nerwork e Nilesen Sports, con un campione di oltre 100.000 fan, per trarre conclusioni più fedeli alla realtà.

E la realtà, almeno nell'area su cui si è concentrato questo lavoro, è chiarissima: Marc Marquez è il personaggio trainante della MotoGP sui social media, con una differenza enorme rispetto al resto della griglia. Questa tendenza a favore del pilota con il miglior curriculum tra quelli in gara è logica e si mantiene sulle principali piattaforme (Instagram, Facebook, Twitter e TikTok). Eppure, nel corso del calendario dello scorso anno, ha saltato otto dei 21 eventi a causa di vari infortuni.

In termini di canali, lo strumento più popolare è Instagram, che in questi 11 mesi ha rappresentato l'82,3% della quota totale di interazioni, con oltre 175 milioni. Questa sezione merita uno sguardo più attento perché porta alla luce alcuni elementi curiosi. Un aspetto che colpisce è la brutale differenza nel numero di fan che separa Marquez dal campione del mondo 2021 Fabio Quartararo, che ha cinque volte meno followers del pilota Honda.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Rcing Photo by: Dorna

Ancora più indietro è il ritirato Andrea Dovizioso - che è il terzo più popolare - con Maverick Vinales al quarto posto, mentre Francesco Bagnaia, il neo campione del mondo, è al settimo posto. Marquez detiene il 40% della quota totale di interazioni su Instagram, ben al di sopra del 17% di Quartararo. Un esempio ancora più esplicativo del predominio dello spagnolo sull'app fotografica è riassunto dal fatto che i dieci post che hanno generato più attività appartengono a lui.

Anche Alex Marquez, suo fratello, beneficia del traino del #93, se si considera che occupa il quarto posto nella classifica del "movimento" su Instagram. Il fratello minore di Marquez ha un certo vantaggio, dato che due dei suoi post con maggiore engagement - oltre 200.000 interazioni ciascuno - sono stati realizzati in coppia con Marc.

Oltre a quanto sopra, questa sezione è un ottimo riflesso del fervore suscitato dalla serie in Indonesia, il primo mercato per le fabbriche giapponesi, che sono già abituate a presentarsi nella società del posto. Infatti, il contenuto postato da Miguel Oliveira dopo la vittoria a Mandalika ha portato al pilota portoghese quasi un milione di interazioni.

In linea con ciò, colpisce anche il fatto che otto dei 10 post di Marc Marquez su Instagram erano direttamente collegati al Gran Premio d'Indonesia, con la caduta che lo ha estromesso dalla gara e ha causato la diplopia che lo ha escluso da un'altra gara, in testa con 1,6 milioni di reazioni.

Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: MotoGP

Su Twitter è l'aspetto della storia e del dibattito a spiegare perché Aleix Espargaro, che non si fa scrupoli a dire la sua ogni volta che viene interpellato, sale al terzo posto della classifica, con il 7% dello share, ma molto lontano dal 38% di Marquez e a 11 punti da Quartararo (18%).

Se ci concentriamo sui team, lo studio ci permette anche di individuare le diverse strategie applicate. Mentre alcuni, come Honda e Yamaha, si affidano principalmente all'attività generata dai loro piloti di punta (Marquez e Quartararo), altri, come Ducati e Aprilia, cercano di sfruttare al meglio i loro profili aziendali, massimizzando la vetrina offerta dalle gare e i successi che vi ottengono.

Nel caso di Ducati, il marchio italiano guida la classifica delle interazioni tra i team della MotoGP grazie ai grandi risultati ottenuti nella serie e nel Mondiale Superbike, che trovano eco anche nel profilo @DucatiCorse, oltre a una strategia di pubblicazione di modelli di serie che gli permette di proiettare la propria immagine di marchio vincente sui circuiti e sulle strade.

Questo e altri argomenti saranno discussi in un webinar di presentazione dello studio che Epsilon Technologies e Far Consulting terranno il 16 febbraio.