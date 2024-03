MotoGP | Un messaggio d'errore ha fermato Raul Fernandez sulla griglia

Raul Fernandez non è riuscito a dimostrare ciò che è in grado di fare a Lusail. Dopo aver conquistato il 14° posto nella Sprint, sperava di fare meglio nell'evento principale, approfittando del suo 12° posto in griglia, dopo essere entrato in Q2 con il miglior tempo della Q1. Pochi istanti prima del via, però, Fernandez ha dovuto interrompere le operazioni a causa di un problema alla sua Aprilia.

"Raul ha avuto un messaggio di errore sul dashboard poco prima della partenza", ha spiegato il team manager di Trackhouse Wilco Zeelenberg. "Dopo due o tre secondi dopo la moto è ripartita, ma in questa fase si vuole partire il più velocemente possibile. Con questo problema, abbiamo dovuto passare alla seconda moto perché era troppo difficile partire con il messaggio di errore".

"Ho visto le spie sul dashboard e ho capito che qualcosa non andava", ha confermato Raul Fernandez. "Abbiamo cercato di trovare una soluzione ai box, ma non era possibile guidare con questa moto".

Con la sua seconda moto, Fernandez ha potuto prendere il via dalla griglia, ma dall'ultima posizione. Lo spagnolo è riuscito a risalire fino al 17° posto nei primi giri, ma ha iniziato a faticare perché la sua Aprilia era equipaggiata con pneumatici usato, in un fine settimana in cui il degrado degli pneumatici era elevato. Fernandez ha iniziato a perdere posizioni e alla fine si è ritirato.

"Sono davvero frustrato. Dopo il Warm-Up, pensavo che avessimo molto di più potenziale di quello che abbiamo mostrato. Abbiamo avuto un problema elettrico sulla griglia e non ho potuto usare la moto. Sono dovuto passare all'altra, che aveva uno pneumatico usato. È stato davvero difficile da gestire, ma sono davvero felice di vedere che stiamo ottenendo ottimi risultati. In ogni caso, giorno dopo giorno, dobbiamo migliorare e speriamo di non incorrere in situazioni simili in futuro".

Raul Fernández Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Secondo Zeelenberg, la situazione stava diventando critica a causa del degrado delle gomme: "Con la seconda moto, siamo dovuti partire dal fondo dello schieramento e purtroppo, dopo alcuni giri ad un buon ritmo, la gomma posteriore ha avuto un degrado enorme ed anche la gomma anteriore era al limite. Stava attaccando e spingendo molto per cercare di risalire dall'ultimo posto, ma si è dovuto ritirare".

Per Davide Brivio, alla sua prima gara come team principal del Trackhouse Racing, la situazione in cui si è trovato Fernandez è "un vero peccato", e l'italiano ritiene che il suo pilota "avesse il passo per lottare per un buon risultato" in gara.