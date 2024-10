Un europarlamentare mette in discussione l'acquisto della MotoGP di Liberty Media

L'acquisto di Dorna e, di conseguenza, della MotoGP da parte di Liberty Media non è ancora un affare fatto. Come è stato detto fin dall'inizio, l'accordo deve ancora superare i controlli dell'antitrust in tutto il mondo e la società americana ha persino venduto parte delle sue quote in Formula 1 per completarlo. Tuttavia, ci sono ancora dei dubbi.

Infatti, l'eurodeputato belga Paul Arimont ha presentato un'interrogazione scritta alla Commissione europea, sostenendo che potrebbe verificarsi un monopolio se Liberty Media acquisisse il campionato del mondo. Secondo il politico, la Commissione dovrebbe aprire un'indagine per assicurarsi che la legge sulla concorrenza non venga violata. "Ci deve essere una concorrenza leale, per proteggere i consumatori", ha spiegato Arimont a giustificazione delle interrogazioni, nelle osservazioni riportate dal quotidiano belga "Het Belang van Limburg".

Ciò che colpisce di Arimont è che Liberty Media ha finito per acquisire gradualmente quasi tutti i diritti delle principali categorie motoristiche. Oltre alla Formula 1, l'azienda americana possiede anche la Formula 2 e la Formula 3, e la società madre Liberty Global ha rilevato la Formula E all'inizio di quest'anno. Con la possibile aggiunta dei diritti della MotoGP - per la quale Liberty ha a disposizione 4 miliardi di dollari - il politico belga ha sollevato la questione.

Non è la prima volta che alla Commissione Europea per la concorrenza viene chiesto di indagare sulla situazione dei proprietari della F1. La società lussemburghese CVC Capital voleva assumere il controllo del Grande Circus nel 2006, ma non ha ottenuto il via libera finché non ha ceduto la MotoGP. CVC ha rilevato il primo campionato a quattro ruote e ha venduto Dorna, che è stata acquisita da Bridgepoint.

Gref Maffei e Ezpeleta Misano

Quando è stato annunciato l'acquisto della MotoGP, l'amministratore delegato di Liberty Media, Greg Maffei, era fiducioso che il Parlamento Europeo avrebbe dato il via libera all'operazione. "Il mercato è cambiato enormemente da allora [2006]. Non lo considereremo un pacchetto e non lo commercializzeremo insieme", aveva dichiarato ai media all'epoca.

"Sono due competizioni separate. Non vogliamo aggiungere una all'altra. È più un'opportunità per noi di utilizzare le lezioni apprese dalla F1 in MotoGP. Vediamo l'opportunità di far crescere la MotoGP senza che le due competizioni si ostacolino a vicenda. Sono quindi fiducioso che le autorità preposte alla concorrenza ci daranno il via libera".

Liberty Media, Dorna e l'europarlamentare Arimont dovrebbero ricevere presto delle risposte. Il termine legale entro il quale la Commissione Europea deve rispondere alle domande degli eurodeputati è di massimo sei settimane. Margrethe Vestager, commissario danese per la concorrenza, è attualmente il commissario europeo per la concorrenza e le risposte devono essere fornite entro il 1° dicembre.